Уцененный товар Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка хорошее состояние, 736579
Оригинальный товар
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Состояние товара:Новый
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Paul Butterfield Blues Band
Альбом (сингл)
The Paul Butterfield Blues Band
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-25%2 580 руб. 3 440 руб.
В наличии
Код товара: 736579
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2 580 руб. -25%
3 440 руб.
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Характеристики
Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469533176]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Paul Butterfield Blues Band
Альбом (сингл)
The Paul Butterfield Blues Band
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Born In Chicago, Shake Your Money-Maker, Blues With A Feeling, Poobah, I Got My Mojo Working, Mellow Down Easy, Screamin, Our Love Is Drifting, Mystery Train, Last Night, Look Over Yonders Wall
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Уцененный товар Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка хорошее состояние
Причина уценки: вскрыта упаковка, потёртости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, пластинка
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Бренд
Music on vinyl
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Music On Vinyl
Barcode
[8718469533176]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2013
Исполнитель
The Paul Butterfield Blues Band
Альбом (сингл)
The Paul Butterfield Blues Band
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Born In Chicago, Shake Your Money-Maker, Blues With A Feeling, Poobah, I Got My Mojo Working, Mellow Down Easy, Screamin, Our Love Is Drifting, Mystery Train, Last Night, Look Over Yonders Wall
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Причина уценки: вскрыта упаковка, потёртости; Внешний вид: хорошее состояние; Комплектность: конверт, пластинка
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Уцененный товар Paul Butterfield - The Paul Butterfield Blues Band (8718469533176) виниловая пластинка хорошее состояние - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 2580 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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