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Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520340 черный хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520340 черный хром

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Лейка для душа Hansgrohe HG Raindance Select E 120 26520340 черный хром - фото 1
Лейка для душа Hansgrohe HG Raindance Select E 120 26520340 черный хром - фото 2
Лейка для душа Hansgrohe HG Raindance Select E 120 26520340 черный хром - фото 3
Лейка для душа Hansgrohe HG Raindance Select E 120 26520340 черный хром - фото 4
Лейка для душа Hansgrohe HG Raindance Select E 120 26520340 черный хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Цвет
черный
Стиль
современный
Форма
квадратная
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Ширина головки лейки, мм
120
Общая длина лейки, мм
240
  • Лейка для душа Hansgrohe HG Raindance Select E 120 26520340 черный хром - фото 1
  • Лейка для душа Hansgrohe HG Raindance Select E 120 26520340 черный хром - фото 2
  • Лейка для душа Hansgrohe HG Raindance Select E 120 26520340 черный хром - фото 3
  • Лейка для душа Hansgrohe HG Raindance Select E 120 26520340 черный хром - фото 4
  • Лейка для душа Hansgrohe HG Raindance Select E 120 26520340 черный хром - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736552
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
черный
Стиль
современный
Форма
квадратная
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Ширина головки лейки, мм
120
Общая длина лейки, мм
240
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
27х16х5
Вес, г.
400

Описание товара Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520340 черный хром

Вы любите наслаждаться водными процедурами, которые дарят еще больше комфорта и удовольствия? Ручной душ Raindance Select E 120 3jet позволит вам наслаждаться водой в ее наилучшей форме! Вас приведут в восторг функциональность, эргономичность и дизайн: размер лейки душа 120 мм гарантирует удовольствие под душем в формате XXL. Мягкие прямоугольные контуры образуют неподвластный времени дизайн, гармонично вписывающийся как в классические, так и в современные ванные комнаты. Чтобы ваша радость долгое время ничем не омрачалась, известковый налет на форсунках можно просто стереть пальцем (QuickClean). Настоящая смесь из воды, воздуха и инновационных технологий. Ваша программа пожеланий включает в себя три разных типа струи. Насыщенный дождевой душ Rain особенно подходит для мытья волос. После него побалуйте себя мягким дождевым душем, включив струю RainAir: благодаря подмешиванию воздуха капли воды ощущаются на коже особенно мягко. Или активизируйте свои чувства с помощью приятной, концентрированной массажной струи WhirlAir.

Отзывы о товаре Лейка для душа Hansgrohe Raindance Select E 120 26520340 черный хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Душевая лейка (ручная)
Резьба
1/2M
Цвет
черный
Стиль
современный
Форма
квадратная
Материал
пластик
Кол-во режимов лейки
3
Ширина головки лейки, мм
120
Общая длина лейки, мм
240
Страна производитель
Германия
Описание
Вы любите наслаждаться водными процедурами, которые дарят еще больше комфорта и удовольствия? Ручной душ Raindance Select E 120 3jet позволит вам наслаждаться водой в ее наилучшей форме! Вас приведут в восторг функциональность, эргономичность и дизайн: размер лейки душа 120 мм гарантирует удовольствие под душем в формате XXL. Мягкие прямоугольные контуры образуют неподвластный времени дизайн, гармонично вписывающийся как в классические, так и в современные ванные комнаты. Чтобы ваша радость долгое время ничем не омрачалась, известковый налет на форсунках можно просто стереть пальцем (QuickClean). Настоящая смесь из воды, воздуха и инновационных технологий. Ваша программа пожеланий включает в себя три разных типа струи. Насыщенный дождевой душ Rain особенно подходит для мытья волос. После него побалуйте себя мягким дождевым душем, включив струю RainAir: благодаря подмешиванию воздуха капли воды ощущаются на коже особенно мягко. Или активизируйте свои чувства с помощью приятной, концентрированной массажной струи WhirlAir.
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Отзывы


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