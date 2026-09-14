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Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Vernis Shape 240 26405000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Vernis Shape 240 26405000 хром

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Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Vernis Shape 240 26405000 хром - фото 1
Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Vernis Shape 240 26405000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
Латунь
Форма
округлая
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
0
  • Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Vernis Shape 240 26405000 хром - фото 1
  • Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Vernis Shape 240 26405000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736524
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Стиль
современный
Цвет
хром
Материал
Латунь
Форма
округлая
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
24
Страна производитель
Германия
Вес, г.
5

Описание товара Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Vernis Shape 240 26405000 хром

Душевые штанги и держатели Hansgrohe созданы для тех, кто ценит современный стиль и лаконичные формы. Округлая конструкция и глянцевая поверхность в цвете хром добавляют интерьеру свежести и блеска, идеально сочетаются с минималистичными решениями в ванной комнате. Изготовленные из латуни — прочного и надёжного материала, они прослужат долго, оставаясь как новые. Компактная длина 24 см подойдёт для небольших душевых пространств и позволит организовать удобное хранение аксессуаров, не перегружая дизайн. Немецкое качество Hansgrohe — ваш акцент в современной ванной.

Отзывы о товаре Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Vernis Shape 240 26405000 хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Стиль
современный
Цвет
хром
Материал
Латунь
Форма
округлая
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
24
Страна производитель
Германия
Описание
Душевые штанги и держатели Hansgrohe созданы для тех, кто ценит современный стиль и лаконичные формы. Округлая конструкция и глянцевая поверхность в цвете хром добавляют интерьеру свежести и блеска, идеально сочетаются с минималистичными решениями в ванной комнате. Изготовленные из латуни — прочного и надёжного материала, они прослужат долго, оставаясь как новые. Компактная длина 24 см подойдёт для небольших душевых пространств и позволит организовать удобное хранение аксессуаров, не перегружая дизайн. Немецкое качество Hansgrohe — ваш акцент в современной ванной.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Vernis Shape 240 26405000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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