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Ведро для мусора Hansgrohe AddStories 41775340 черный хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ведро для мусора Hansgrohe AddStories 41775340 черный хром

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Ведро для мусора Hansgrohe AddStories 41775340 черный хром - фото 1
Ведро для мусора Hansgrohe AddStories 41775340 черный хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Стиль
традиционный
Материал
металл, пластик
Установка (монтаж)
напольный
Цвет фурнитуры
бронзовый
Цвет
черный, хром
  • Ведро для мусора Hansgrohe AddStories 41775340 черный хром - фото 1
  • Ведро для мусора Hansgrohe AddStories 41775340 черный хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 340 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736521
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Стиль
традиционный
Материал
металл, пластик
Установка (монтаж)
напольный
Цвет фурнитуры
бронзовый
Цвет
черный, хром
Комплектация
ведро, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
265x228x170
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
30х21х21
Вес, кг.
1.3

Описание товара Ведро для мусора Hansgrohe AddStories 41775340 черный хром

Практичное ведро для мусора. Подойдет для ванной комнаты или кухни. Со съемной вставкой. Функция Softclose обеспечит бесшумное опускание крышки.

Отзывы о товаре Ведро для мусора Hansgrohe AddStories 41775340 черный хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Стиль
традиционный
Материал
металл, пластик
Установка (монтаж)
напольный
Цвет фурнитуры
бронзовый
Цвет
черный, хром
Комплектация
ведро, документация, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
265x228x170
Страна производитель
Германия
Описание
Практичное ведро для мусора. Подойдет для ванной комнаты или кухни. Со съемной вставкой. Функция Softclose обеспечит бесшумное опускание крышки.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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