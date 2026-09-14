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Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Square Pulsify 260 24149000 хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Square Pulsify 260 24149000 хром

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Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Square Pulsify 260 24149000 хром - фото 1
Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Square Pulsify 260 24149000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
матовая
  • Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Square Pulsify 260 24149000 хром - фото 1
  • Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Square Pulsify 260 24149000 хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736496
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Стиль
современный
Цвет
хром
Материал
пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
матовая
Длина, см
0
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, г.
500

Описание товара Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Square Pulsify 260 24149000 хром

Душевые штанги и держатели Hansgrohe — гармония стиля и комфорта для вашей ванной. Современный дизайн в хромированном исполнении с матовой поверхностью придаёт интерьеру элегантную свежесть и подчеркивает аккуратность каждой детали. Прямоугольная форма смотрится строго и лаконично, отлично вписываясь даже в самые модные интерьеры. Немецкое производство гарантирует продуманный подход к каждой детали, а качественный пластик делает конструкцию лёгкой и удобной в установке. Оптимальное решение для ценителей свежих тенденций и практичности.

Отзывы о товаре Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Square Pulsify 260 24149000 хром




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Стиль
современный
Цвет
хром
Материал
пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
матовая
Длина, см
0
Страна производитель
Германия
Описание
Душевые штанги и держатели Hansgrohe — гармония стиля и комфорта для вашей ванной. Современный дизайн в хромированном исполнении с матовой поверхностью придаёт интерьеру элегантную свежесть и подчеркивает аккуратность каждой детали. Прямоугольная форма смотрится строго и лаконично, отлично вписываясь даже в самые модные интерьеры. Немецкое производство гарантирует продуманный подход к каждой детали, а качественный пластик делает конструкцию лёгкой и удобной в установке. Оптимальное решение для ценителей свежих тенденций и практичности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Настенный держатель верхнего душа Hansgrohe Square Pulsify 260 24149000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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