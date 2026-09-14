Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter E 28387990 золото
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
металл, пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736470
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Стиль
современный
Цвет
золотой
Материал
металл, пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
7.8
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
10х9х7
Вес, г.
300
Описание товара Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter E 28387990 золото
Душевые штанги и держатели Hansgrohe — воплощение современного стиля в каждом элементе. Эффектный золотой цвет и глянцевая поверхность создают ощущение уюта и роскоши, идеально вписываясь в актуальные тренды ванных комнат. Прямоугольная форма подчёркивает строгость и лаконичность дизайна. Компактная длина 7,8 см экономит пространство, а сочетание металла и пластика гарантирует прочность и долговечность. Немецкое качество Hansgrohe — это безупречный внешний вид и надёжность в деталях.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Стиль
современный
Цвет
золотой
Материал
металл, пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
7.8
Страна производитель
Германия
Душевые штанги и держатели Hansgrohe — воплощение современного стиля в каждом элементе. Эффектный золотой цвет и глянцевая поверхность создают ощущение уюта и роскоши, идеально вписываясь в актуальные тренды ванных комнат. Прямоугольная форма подчёркивает строгость и лаконичность дизайна. Компактная длина 7,8 см экономит пространство, а сочетание металла и пластика гарантирует прочность и долговечность. Немецкое качество Hansgrohe — это безупречный внешний вид и надёжность в деталях.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter E 28387990 золото - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter E 28387990 золото