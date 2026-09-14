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Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter E 28387990 золото купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter E 28387990 золото

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Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter E 28387990 золото - фото 1
Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter E 28387990 золото - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
металл, пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
0
  • Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter E 28387990 золото - фото 1
  • Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter E 28387990 золото - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 440 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736470
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Стиль
современный
Цвет
золотой
Материал
металл, пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
7.8
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
10х9х7
Вес, г.
300

Описание товара Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter E 28387990 золото

Душевые штанги и держатели Hansgrohe — воплощение современного стиля в каждом элементе. Эффектный золотой цвет и глянцевая поверхность создают ощущение уюта и роскоши, идеально вписываясь в актуальные тренды ванных комнат. Прямоугольная форма подчёркивает строгость и лаконичность дизайна. Компактная длина 7,8 см экономит пространство, а сочетание металла и пластика гарантирует прочность и долговечность. Немецкое качество Hansgrohe — это безупречный внешний вид и надёжность в деталях.

Отзывы о товаре Держатель для ручного душа Hansgrohe Porter E 28387990 золото




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Стиль
современный
Цвет
золотой
Материал
металл, пластик
Форма
прямоугольная
Поверхность
глянцевая
Высота душевой штанги, см
0
Длина, см
7.8
Страна производитель
Германия
Описание
Душевые штанги и держатели Hansgrohe — воплощение современного стиля в каждом элементе. Эффектный золотой цвет и глянцевая поверхность создают ощущение уюта и роскоши, идеально вписываясь в актуальные тренды ванных комнат. Прямоугольная форма подчёркивает строгость и лаконичность дизайна. Компактная длина 7,8 см экономит пространство, а сочетание металла и пластика гарантирует прочность и долговечность. Немецкое качество Hansgrohe — это безупречный внешний вид и надёжность в деталях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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