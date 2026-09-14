Душевая система с термостатом Hansgrohe Activera S Showerpipe 240 28078000 хром
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
240
Кол-во режимов ручного душа
2
Высота душевой шт.анги
110 см
Смеситель с термостатом
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
48 650 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736361
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
240
Кол-во режимов ручного душа
2
Высота душевой шт.анги
110 см
Функция Тропический дождь
есть
Смеситель с термостатом
да
Особенности
регулировка угла наклона верхнего душа
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, м
1.08х0.36х0.1
Вес, кг.
5.3
Описание товара Душевая система с термостатом Hansgrohe Activera S Showerpipe 240 28078000 хром
Непревзойденные немецкое качество и надежность. Премиальные материалы и изысканный дизайн. Ничего лишнего - только функциональность и практичность. Превратите процедуру вечернего или утреннего душа в истинное наслаждение с душевой системой фирмы Hansgrohe!
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Теги товара: стойки со смесителем, колонны со смесителем
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Бренд
Тип товара
Душевая система
Цвет
хром
Диаметр верхнего душа, мм
240
Кол-во режимов ручного душа
2
Высота душевой шт.анги
110 см
Функция Тропический дождь
есть
Смеситель с термостатом
да
Особенности
регулировка угла наклона верхнего душа
Страна производитель
Германия
Непревзойденные немецкое качество и надежность. Премиальные материалы и изысканный дизайн. Ничего лишнего - только функциональность и практичность. Превратите процедуру вечернего или утреннего душа в истинное наслаждение с душевой системой фирмы Hansgrohe!
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки с изливом, с изливом
Теги товара: стойки со смесителем, колонны со смесителем
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, стойки, стойки с изливом, с изливом
Теги товара: стойки со смесителем, колонны со смесителем
Душевая система с термостатом Hansgrohe Activera S Showerpipe 240 28078000 хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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