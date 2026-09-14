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Диспенсер для жидкого мыла Hansgrohe AddStories 41745340 черный хром купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Диспенсер для жидкого мыла Hansgrohe AddStories 41745340 черный хром

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Диспенсер для жидкого мыла Hansgrohe AddStories 41745340 черный хром - фото 1
Диспенсер для жидкого мыла Hansgrohe AddStories 41745340 черный хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Дозатор
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
черный, хром
  • Диспенсер для жидкого мыла Hansgrohe AddStories 41745340 черный хром - фото 1
  • Диспенсер для жидкого мыла Hansgrohe AddStories 41745340 черный хром - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736299
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Дозатор
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
черный, хром
Комплектация
дозатор, держатель, крепеж, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
158x91х81
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
17х12х9
Вес, г.
900

Описание товара Диспенсер для жидкого мыла Hansgrohe AddStories 41745340 черный хром

Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.

Отзывы о товаре Диспенсер для жидкого мыла Hansgrohe AddStories 41745340 черный хром




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Дозатор
Стиль
современный
Материал
стекло, латунь
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
черный, хром
Комплектация
дозатор, держатель, крепеж, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
158x91х81
Страна производитель
Германия
Описание
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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