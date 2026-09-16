Диспенсер для жидкого мыла Hansgrohe AddStories 41745670 матовый черный
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Характеристики
Тип товара
Дозатор
Стиль
современный
Материал
латунь, стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736296
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дозатор
Стиль
современный
Материал
латунь, стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
черный
Комплектация
дозатор, держатель, крепеж, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
158x91х81
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
17х12х9
Вес, г.
900
Описание товара Диспенсер для жидкого мыла Hansgrohe AddStories 41745670 матовый черный
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Дозатор
Стиль
современный
Материал
латунь, стекло
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
белый
Цвет
черный
Комплектация
дозатор, держатель, крепеж, инструкция, упаковка
Габариты (ВxГxШ), мм
158x91х81
Страна производитель
Германия
Стильный практичный аксессуар для ванной комнаты. Легко впишется любой интерьер.
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа
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