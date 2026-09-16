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Держатель для туалетной бумаги с полкой Hansgrohe AddStories 41772990 золото купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Держатель для туалетной бумаги с полкой Hansgrohe AddStories 41772990 золото

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Держатель для туалетной бумаги с полкой Hansgrohe AddStories 41772990 золото - фото 1
Держатель для туалетной бумаги с полкой Hansgrohe AddStories 41772990 золото - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бумагодержатель
Стиль
традиционный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
Цвет
золотой
  • Держатель для туалетной бумаги с полкой Hansgrohe AddStories 41772990 золото - фото 1
  • Держатель для туалетной бумаги с полкой Hansgrohe AddStories 41772990 золото - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736295
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Характеристики

Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Бумагодержатель
Стиль
традиционный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
Цвет
золотой
Комплектация
держатель, крепеж, документация, упаковка
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
16х11х6
Вес, г.
700

Описание товара Держатель для туалетной бумаги с полкой Hansgrohe AddStories 41772990 золото

Стильный и практичный аксессуар для современной ванной комнаты или санузла. Модель сочетает элегантный дизайн, надежные материалы и продуманную конструкцию для комфортного ежедневного использования. Аксессуары Hansgrohe отличаются высоким качеством исполнения и долговечностью даже во влажной среде.

Отзывы о товаре Держатель для туалетной бумаги с полкой Hansgrohe AddStories 41772990 золото




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Характеристики
Бренд
Hansgrohe
Тип товара
Бумагодержатель
Стиль
традиционный
Материал
металл
Установка (монтаж)
настенный
Цвет фурнитуры
золото
Цвет
золотой
Комплектация
держатель, крепеж, документация, упаковка
Страна производитель
Германия
Описание
Стильный и практичный аксессуар для современной ванной комнаты или санузла. Модель сочетает элегантный дизайн, надежные материалы и продуманную конструкцию для комфортного ежедневного использования. Аксессуары Hansgrohe отличаются высоким качеством исполнения и долговечностью даже во влажной среде.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Держатель для туалетной бумаги с полкой Hansgrohe AddStories 41772990 золото - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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