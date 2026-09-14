Смеситель для ванны и душа Hansgrohe Talis E 71740670 матовый черный
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Характеристики
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Длина излива
194
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 420 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736272
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аэратор, эксцентрики, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
194
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
25х20х16
Вес, кг.
2.3
Описание товара Смеситель для ванны и душа Hansgrohe Talis E 71740670 матовый черный
Смеситель для ванны и душа Hansgrohe Talis E 71740670 матовый черный
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Бренд
Тип товара
Смеситель для ванны
Тип управления
однорычажный
Монтаж
настенный
Комплектация
смеситель, аэратор, эксцентрики, документация, упаковка
Цвет
черный
Материал корпуса
латунь
Аэратор в комплекте
да
Длина излива
194
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2 отверстия
Особенности
стандарт подводки 1/2 дюйм.
Развернуть
Страна производитель
Германия
Смеситель для ванны и душа Hansgrohe Talis E 71740670 матовый черный
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Полотенцесушители, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, встраиваемые, для накладной раковины, российские, из нержавеющей стали, на кухню недорогие, электронные, элитные
Смеситель для ванны и душа Hansgrohe Talis E 71740670 матовый черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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