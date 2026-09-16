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Уцененный товар Смеситель для душа Grohe Eurodisc Cosmopolitan 19549LS2 хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 736151
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Уцененный товар Смеситель для душа Grohe Eurodisc Cosmopolitan 19549LS2 хорошее состояние, 736151

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Смеситель для душа Grohe Eurodisc Cosmopolitan 19549LS2 хорошее состояние - фото 1
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Смеситель для душа Grohe Eurodisc Cosmopolitan 19549LS2 хорошее состояние - фото 2
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Смеситель для душа Grohe Eurodisc Cosmopolitan 19549LS2 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
  • Смеситель для душа Grohe Eurodisc Cosmopolitan 19549LS2 хорошее состояние - фото 1
  • Смеситель для душа Grohe Eurodisc Cosmopolitan 19549LS2 хорошее состояние - фото 2
  • Смеситель для душа Grohe Eurodisc Cosmopolitan 19549LS2 хорошее состояние - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
1 880 руб.  2 691 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736151
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смеситель для душа Grohe Eurodisc Cosmopolitan 19549LS2 хорошее состояние
1 880 руб. -30%
2 691 руб.
  • Гарантия производителя: 2 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Grohe
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х7
Вес, г.
705

Описание товара Уцененный товар Смеситель для душа Grohe Eurodisc Cosmopolitan 19549LS2 хорошее состояние

Причина уценки: повреждена упаковка, незначительные потертости Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смеситель в комплекте



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Отзывы о товаре Уцененный товар Смеситель для душа Grohe Eurodisc Cosmopolitan 19549LS2 хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Grohe
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена упаковка, незначительные потертости Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смеситель в комплекте


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Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Смеситель для душа Grohe Eurodisc Cosmopolitan 19549LS2 хорошее состояние - стоимость товара 1880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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