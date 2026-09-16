Уцененный товар Смеситель для душа Grohe Eurodisc Cosmopolitan 19549LS2 хорошее состояние, 736151
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%1 880 руб. 2 691 руб.
В наличии
Код товара: 736151
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
1 880 руб. -30%
2 691 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х21х7
Вес, г.
705
Описание товара Уцененный товар Смеситель для душа Grohe Eurodisc Cosmopolitan 19549LS2 хорошее состояние
Причина уценки: повреждена упаковка, незначительные потертости Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смеситель в комплекте
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Бренд
Тип товара
Смеситель для душа
Тип управления
однорычажный
Монтаж
скрытый
Комплектация
смеситель, аксессуары, документация, упаковка
Цвет
белый
Материал корпуса
латунь
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Кол-во монтажных отверстий
1 отверстие
Поворотный излив
нет
Страна производитель
Китай
Причина уценки: повреждена упаковка, незначительные потертости Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, смеситель в комплекте
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Уцененный товар Смеситель для душа Grohe Eurodisc Cosmopolitan 19549LS2 хорошее состояние - стоимость товара 1880 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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