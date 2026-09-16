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Уцененный товар Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 736136
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Уцененный товар Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние, 736136

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Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние - фото 1
Уценка
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние - фото 2
Уценка
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние - фото 3
Уценка
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние - фото 4
Уценка
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние - фото 5
Уценка
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние - фото 6
Уценка
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние - фото 7
Уценка
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние - фото 8
Уценка
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Состояние товара:
Новый
Характеристики
Тип водонагревателя
проточный
Максимальная температура нагрева воды
60
Цвет
белый
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Тип ТЭНа
мокрый
Потребляемая мощность, кВт
3.5
Габариты (ВxШxГ), см
20х29х11.5
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние - фото 1
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние - фото 2
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние - фото 3
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние - фото 4
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние - фото 5
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние - фото 6
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние - фото 7
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние - фото 8
  • Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-30%
2 120 руб.  3 031 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736136
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние
2 120 руб. -30%
3 031 руб.
  • Гарантия производителя: 3 месяца
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Royal Thermo
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Цвет
белый
Комплектация
коробка, водонагреватель, лейка, шланг, крепления, кран, разветвитель, документация
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
3.5
Глубина, см
10
Габариты (ВxШxГ), см
20х29х11.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х20х12
Вес, кг.
1.7

Описание товара Уцененный товар Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние

Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, водонагреватель, лейка, шланг, крепления, кран, разветвитель, документация

Отзывы о товаре Уцененный товар Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Royal Thermo
Тип водонагревателя
проточный
Способ нагрева
электрический
Максимальная температура нагрева воды
60
Цвет
белый
Комплектация
коробка, водонагреватель, лейка, шланг, крепления, кран, разветвитель, документация
Форма бака
прямоугольная
Резьба для подключения воды
1/2
Дисплей
нет
Тип ТЭНа
мокрый
Защита от перегрева
да
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Подводка
нижняя
Управление
механическое
Класс водостойкости
IPX4
Напряжение электропитания, В
220 - 230 В
Потребляемая мощность, кВт
3.5
Глубина, см
10
Габариты (ВxШxГ), см
20х29х11.5
Страна производитель
Китай
Описание
Причина уценки: повреждена коробка Внешний вид: хорошее состояние Комплектность: коробка, водонагреватель, лейка, шланг, крепления, кран, разветвитель, документация
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Водонагреватель проточный Royal Thermo SmartFix TS (3,5 kW) - кран+душ хорошее состояние - этот товар вы можете купить по цене 2120 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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