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Телевизор LG 65NANO80A6B.ARUG 65" 4K UltraHD NanoCell черный купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор LG 65NANO80A6B.ARUG 65" 4K UltraHD NanoCell черный

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Телевизор LG 65NANO80A6B.ARUG 65&quot; 4K UltraHD NanoCell черный - фото 3
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Телевизор LG 65NANO80A6B.ARUG 65&quot; 4K UltraHD NanoCell черный - фото 5
Телевизор LG 65NANO80A6B.ARUG 65&quot; 4K UltraHD NanoCell черный - фото 6
Телевизор LG 65NANO80A6B.ARUG 65&quot; 4K UltraHD NanoCell черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Технология экрана
NanoCell
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор LG 65NANO80A6B.ARUG 65&quot; 4K UltraHD NanoCell черный - фото 1
  • Телевизор LG 65NANO80A6B.ARUG 65&quot; 4K UltraHD NanoCell черный - фото 2
  • Телевизор LG 65NANO80A6B.ARUG 65&quot; 4K UltraHD NanoCell черный - фото 3
  • Телевизор LG 65NANO80A6B.ARUG 65&quot; 4K UltraHD NanoCell черный - фото 4
  • Телевизор LG 65NANO80A6B.ARUG 65&quot; 4K UltraHD NanoCell черный - фото 5
  • Телевизор LG 65NANO80A6B.ARUG 65&quot; 4K UltraHD NanoCell черный - фото 6
  • Телевизор LG 65NANO80A6B.ARUG 65&quot; 4K UltraHD NanoCell черный - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
52 400 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736116
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Характеристики

Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
NanoCell
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
10
Страна производитель
Индонезия
Размеры в упаковке, м
1.6х0.97х0.17
Вес, кг.
32

Описание товара Телевизор LG 65NANO80A6B.ARUG 65" 4K UltraHD NanoCell черный

Превратите свой дом в кинотеатр с LG 65NANO80A6B! Наслаждайтесь невероятно четким и ярким изображением, которое оживит ваши любимые фильмы и телепередачи. Большой экран и превосходное качество звука подарят вам незабываемые впечатления от просмотра.

Отзывы о товаре Телевизор LG 65NANO80A6B.ARUG 65" 4K UltraHD NanoCell черный




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Характеристики
Бренд
LG
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, пульт ДУ
Цвет
черный
Диагональ, дюймы
65
Диагональ экрана, см
165
Технология экрана
NanoCell
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
webOS
Поддержка Smart TV
есть
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Поддержка Wi-Fi
да
Поддержка Bluetooth
Да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
20
Разъемы аудио- / видеовходы
антенный вход, вход спутниковой антенны
Количество HDMI
3
Количество USB
2
Порт Ethernet
Да
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
300x300
Энергопотребление при работе, Вт
10
Страна производитель
Индонезия
Описание
Превратите свой дом в кинотеатр с LG 65NANO80A6B! Наслаждайтесь невероятно четким и ярким изображением, которое оживит ваши любимые фильмы и телепередачи. Большой экран и превосходное качество звука подарят вам незабываемые впечатления от просмотра.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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