Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43" 4K UltraHD черный
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Характеристики
Описание товара Телевизор Hisense LED Entry 43A6Q RU 43" 4K UltraHD черный
Современный LED-телевизор Hisense 43A6Q с диагональю 43 дюйма демонстрирует четкое изображение и имеет стильный безрамочный дизайн. Экран с разрешением 4K Ultra HD дарит яркие и детализированные картинки для полного погружения в фильмы и передачи. Технология MEMC улучшает плавность движения на экране, что особенно заметно в динамичных сценах и спортивных трансляциях. Поддержка HDR с Dolby Vision IQ и HDR10+ расширяет цветовой диапазон и контрастность для реалистичного изображения. Операционная система VIDAA U8. 5 с удобным интерфейсом позволяет быстро запускать приложения и пользоваться интернет-сервисами. Встроенные Wi-Fi и Bluetooth упрощают подключение к сети и беспроводным устройствам. Телевизор принимает все популярные каналы благодаря цифровым тюнерам DVB-T, DVB-T2, DVB-C, DVB-S и DVB-S2. Игровой режим Game Mode PLUS и функция ALLM снижают задержки, создавая комфортные условия для игр. Несколько портов HDMI и USB позволяют подключать внешние устройства и воспроизводить разные мультимедийные форматы.
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