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Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый

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Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 1
Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 2
Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 3
Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 4
Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 5
Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 6
Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 7
Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 8
Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 9
Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 10
Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 11
Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 12
Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 13
Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 14
Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 15
Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
85
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
  • Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 1
  • Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 2
  • Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 3
  • Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 4
  • Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 5
  • Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 6
  • Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 7
  • Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 8
  • Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 9
  • Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 10
  • Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 11
  • Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 12
  • Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 13
  • Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 14
  • Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 15
  • Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото 16
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736096
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Характеристики

Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
45
Разъемы аудио- / видеовходы
PC аудио (jack 3.5), антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x300
Энергопотребление при работе, Вт
420
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, м
2х1.38х0.17
Вес, кг.
46.6

Описание товара Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый

Haier 2025 года — это внушительный телевизор с диагональю 85 дюймов (216 см), который мгновенно задаёт атмосферу домашнего кинотеатра. Серебристый корпус добавляет интерьеру стильный и современный штрих. Благодаря передовой Mini LED-матрице с разрешением 4K UHD (3840x2160), изображение всегда яркое, детализированное и насыщенное. Частота 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение фильмов и телепередач, а мощная аудиосистема на 45 Вт подарит насыщенный звук — эффект полного погружения гарантирован. Использование Android TV даёт доступ к любимым приложениям и сервисам, а поддержка Smart TV и Wi-Fi открывает мир онлайн-контента. Цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S позволят подключать самые разные каналы в высоком качестве. Для удобства подключений есть сразу 4 HDMI-входа — хватит для всех ваших гаджетов. Этот телевизор создан для тех, кто ценит масштаб, технологии и современные возможности без компромиссов.

Отзывы о товаре Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Haier
Тип товара
Телевизоры
Год выпуска
2025
Комплектация
документация, настольная подставка, пульт ДУ
Цвет
серебристый
Диагональ, дюймы
85
Диагональ экрана, см
216
Технология экрана
Mini LED
Частота обновления, Гц
60
Стандарты HDTV
2160р (4К UHD)
Операционная система
Android TV
Поддержка Smart TV
есть
Развернуть
Поддержка Wi-Fi
да
Цифровые тюнеры
DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2, DVB-S
Выходная мощность аудиосистемы (суммарная), Вт
45
Разъемы аудио- / видеовходы
PC аудио (jack 3.5), антенный вход, вход спутниковой антенны, композитный AV
Количество HDMI
4
Количество USB
2
Возможность крепления на стену/стандарт VESA
600x300
Энергопотребление при работе, Вт
420
Страна производитель
Россия
Описание
Haier 2025 года — это внушительный телевизор с диагональю 85 дюймов (216 см), который мгновенно задаёт атмосферу домашнего кинотеатра. Серебристый корпус добавляет интерьеру стильный и современный штрих. Благодаря передовой Mini LED-матрице с разрешением 4K UHD (3840x2160), изображение всегда яркое, детализированное и насыщенное. Частота 60 Гц обеспечивает плавное воспроизведение фильмов и телепередач, а мощная аудиосистема на 45 Вт подарит насыщенный звук — эффект полного погружения гарантирован. Использование Android TV даёт доступ к любимым приложениям и сервисам, а поддержка Smart TV и Wi-Fi открывает мир онлайн-контента. Цифровые тюнеры DVB-C, DVB-T2, DVB-T, DVB-S2 и DVB-S позволят подключать самые разные каналы в высоком качестве. Для удобства подключений есть сразу 4 HDMI-входа — хватит для всех ваших гаджетов. Этот телевизор создан для тех, кто ценит масштаб, технологии и современные возможности без компромиссов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Телевизор Haier 85 MiniLED M4 DH1ZJ0D00RU 3840x2160, 4K Ultra HD серебристый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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