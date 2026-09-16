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Уцененный товар Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) хорошее состояние купить с доставкой в Санкт-Петербурге, 736090
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Уцененный товар Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) хорошее состояние, 736090

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Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) хорошее состояние - фото 1
Уценка
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) хорошее состояние - фото 2
Уценка
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) хорошее состояние - фото 3
Уценка
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвектор
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) хорошее состояние - фото 1
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) хорошее состояние - фото 2
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) хорошее состояние - фото 3
  • Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) хорошее состояние - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
7 190 руб.  11 060 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736090
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) хорошее состояние
7 190 руб. -35%
11 060 руб.
  • Гарантия производителя: 14 дней
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, шасси, документация, упаковка
Мощность обогрева
1 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
15 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х45х13
Вес, кг.
4.04

Описание товара Уцененный товар Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) хорошее состояние

Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , документы, Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) Причина уценки: потертости , сломано 1 крепление ,повреждена коробка

Отзывы о товаре Уцененный товар Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) хорошее состояние




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Характеристики
Бренд
Electrolux
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, шасси, документация, упаковка
Мощность обогрева
1 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
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Рекомендуемая площадь обогрева
15 кв. м
Страна производитель
Китай
Описание
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , документы, Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) Причина уценки: потертости , сломано 1 крепление ,повреждена коробка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Уцененный товар Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7190 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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