Уцененный товар Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) хорошее состояние, 736090
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Характеристики
Тип товара
Конвектор
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%7 190 руб. 11 060 руб.
В наличии
Код товара: 736090
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Загружаем...
7 190 руб. -35%
11 060 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, шасси, документация, упаковка
Мощность обогрева
1 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
Рекомендуемая площадь обогрева
15 кв. м
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
51х45х13
Вес, кг.
4.04
Описание товара Уцененный товар Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) хорошее состояние
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , документы, Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) Причина уценки: потертости , сломано 1 крепление ,повреждена коробка
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Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
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Бренд
Тип товара
Конвектор
Комплектация
конвектор, блок управления, шасси, документация, упаковка
Мощность обогрева
1 кВт
Напряжение
220-240 В
Регулировка температуры/Термостат
Да
Таймер
да
Тип термостата
электронный
Тип установки
напольный/настенный
Длина провода, м
1
Колеса для транспортировки
Да
С пультом управления
Да
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Рекомендуемая площадь обогрева
15 кв. м
Страна производитель
Китай
Внешний вид: хорошее состояние Комплектность : коробка , документы, Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) Причина уценки: потертости , сломано 1 крепление ,повреждена коробка
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
Смотрите также: Вентиляторы, Газовые обогреватели, Инфракрасные обогреватели, Конвекторы, Кондиционеры, Масляные радиаторы, Метеостанции, Осушители воздуха, Очистители и увлажнители воздуха, Системы вентиляции, Сушилки для рук, Тепловентиляторы, Тепловые завесы, Теплые полы, Электрокамины, напольные, 1500 вт, с регулятором мощности
Теги товара: энергосберегающие, 1000 вт, с электронным термостатом
Уцененный товар Комплект Electrolux Air Gate Transformer с блоком управления ECH/AG2-1000 T-TUI4 (инверторный) хорошее состояние - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 7190 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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