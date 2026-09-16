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Системный блок MEOW.Сибиряк MS-260513-001 (R3-3200, A520M, 8Gb DDR4, 512Gb SATA, 400W 80+, Win10Pro) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Системный блок MEOW.Сибиряк MS-260513-001 (R3-3200, A520M, 8Gb DDR4, 512Gb SATA, 400W 80+, Win10Pro)

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Системный блок MEOW.Сибиряк MS-260513-001 (R3-3200, A520M, 8Gb DDR4, 512Gb SATA, 400W 80+, Win10Pro) - фото 1
Системный блок MEOW.Сибиряк MS-260513-001 (R3-3200, A520M, 8Gb DDR4, 512Gb SATA, 400W 80+, Win10Pro) - фото 2
Системный блок MEOW.Сибиряк MS-260513-001 (R3-3200, A520M, 8Gb DDR4, 512Gb SATA, 400W 80+, Win10Pro) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Операционная система
не установлена
Чипсет
AMD A520
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Частота процессора
3.6 ГГц
Оперативная память
8
Объем накопителя, ГБ
512
Графический контроллер
AMD Radeon Vega 8
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
  • Системный блок MEOW.Сибиряк MS-260513-001 (R3-3200, A520M, 8Gb DDR4, 512Gb SATA, 400W 80+, Win10Pro) - фото 1
  • Системный блок MEOW.Сибиряк MS-260513-001 (R3-3200, A520M, 8Gb DDR4, 512Gb SATA, 400W 80+, Win10Pro) - фото 2
  • Системный блок MEOW.Сибиряк MS-260513-001 (R3-3200, A520M, 8Gb DDR4, 512Gb SATA, 400W 80+, Win10Pro) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
24 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736089
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Характеристики

Бренд
MEOW
Типоразмер
Mini-Tower
Операционная система
не установлена
Клавиатура и мышь
да
Особенности
Клавиатура + мышь Acer OCC500 клав:черный мышь черный USB (ZL.ACC11.00G)
Чипсет
AMD A520
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Процессор
3200G
Частота процессора
3.6 ГГц
Количество ядер
4
Оперативная память
8
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем накопителя, ГБ
512
Тип графического контроллера
интегрированный
Графический контроллер
AMD Radeon Vega 8
Объем видеопамяти
SMA
Интерфейсы
PS/2 x1 шт., USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 4, D-Sub (VGA) x 1, HDMI x 1
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Мощность блока питания, Вт
400
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
38х35х27
Вес, кг.
7

Описание товара Системный блок MEOW.Сибиряк MS-260513-001 (R3-3200, A520M, 8Gb DDR4, 512Gb SATA, 400W 80+, Win10Pro)

Компактный системный блок MEOW в корпусе формата Mini-Tower отлично впишется и в домашний интерьере, и на рабочем столе в офисе, не занимая много места. Сердце системы — 4-ядерный процессор AMD Ryzen 3 на чипсете AMD A520 — обеспечивает бодрую производительность для офисных задач, учёбы и лёгких развлечений. Встроенная графика AMD Radeon Vega 8 легко справляется с повседневной графикой и мультимедиа. Устройство оснащено 8 ГБ быстрой оперативной памяти DDR4 и вместительным SSD-накопителем на 512 ГБ, что гарантирует быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения важных файлов и документов. Клавиатура и мышь уже идут в комплекте — можно сразу приступать к работе или учёбе после установки любой подходящей ОС. Производство — Россия.

Отзывы о товаре Системный блок MEOW.Сибиряк MS-260513-001 (R3-3200, A520M, 8Gb DDR4, 512Gb SATA, 400W 80+, Win10Pro)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
MEOW
Типоразмер
Mini-Tower
Операционная система
не установлена
Клавиатура и мышь
да
Особенности
Клавиатура + мышь Acer OCC500 клав:черный мышь черный USB (ZL.ACC11.00G)
Чипсет
AMD A520
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 3
Процессор
3200G
Частота процессора
3.6 ГГц
Количество ядер
4
Развернуть
Оперативная память
8
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем накопителя, ГБ
512
Тип графического контроллера
интегрированный
Графический контроллер
AMD Radeon Vega 8
Объем видеопамяти
SMA
Интерфейсы
PS/2 x1 шт., USB 2.0 x 2, USB 3.0 x 4, D-Sub (VGA) x 1, HDMI x 1
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Мощность блока питания, Вт
400
Страна производитель
Россия
Описание
Компактный системный блок MEOW в корпусе формата Mini-Tower отлично впишется и в домашний интерьере, и на рабочем столе в офисе, не занимая много места. Сердце системы — 4-ядерный процессор AMD Ryzen 3 на чипсете AMD A520 — обеспечивает бодрую производительность для офисных задач, учёбы и лёгких развлечений. Встроенная графика AMD Radeon Vega 8 легко справляется с повседневной графикой и мультимедиа. Устройство оснащено 8 ГБ быстрой оперативной памяти DDR4 и вместительным SSD-накопителем на 512 ГБ, что гарантирует быстрый запуск системы и приложений, а также достаточно места для хранения важных файлов и документов. Клавиатура и мышь уже идут в комплекте — можно сразу приступать к работе или учёбе после установки любой подходящей ОС. Производство — Россия.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Системный блок MEOW.Сибиряк MS-260513-001 (R3-3200, A520M, 8Gb DDR4, 512Gb SATA, 400W 80+, Win10Pro) - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 24770 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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