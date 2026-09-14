Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6" FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6" FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691)
**Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU: мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью, требовательными приложениями и играми? MSI Cyborg 15 — идеальный выбор для тех, кто ценит высокую производительность и современный дизайн. **Почему стоит выбрать MSI Cyborg 15?** - **Мощный процессор:** Intel Core i7-13620H обеспечит быструю и плавную работу даже при высокой нагрузке. - **Достаточно оперативной памяти:** 16 ГБ позволят вам комфортно работать с несколькими приложениями одновременно. - **Быстрое хранение данных:** SSD-накопитель на 1 ТБ гарантирует молниеносную загрузку операционной системы и приложений. - **Качественная графика:** видеокарта RTX 4050 с 8 ГБ видеопамяти отлично подойдёт для игр и работы с графически интенсивными приложениями. - **Яркий и чёткий дисплей:** 15,6-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920 x 1080 пикселей и частотой обновления 144 Гц порадует вас насыщенными цветами и плавным изображением. - **Стильный дизайн:** translucent black — корпус ноутбука не только функционален, но и выглядит стильно и современно. С MSI Cyborg 15 вы получите надёжного помощника для работы, учёбы и развлечений. Не упустите шанс приобрести мощный ноутбук по выгодной цене!
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Отзывы о товаре Ноутбук MSI Cyborg 15 B13WEKG-691XRU 15.6" FHD i7 13620H/16Gb/SSD1Tb/RTX5050 8Gb Black (9S7-15Q342-691)