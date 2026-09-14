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Ноутбук MSI Modern 13 F1MOG 13.3" FHD 5 120U/16GB/512GB SSD Platinum Gray (9S7-13S131-069) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук MSI Modern 13 F1MOG 13.3" FHD 5 120U/16GB/512GB SSD Platinum Gray (9S7-13S131-069)

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Ноутбук MSI Modern 13 F1MOG 13.3&quot; FHD 5 120U/16GB/512GB SSD Platinum Gray (9S7-13S131-069) - фото 1
Ноутбук MSI Modern 13 F1MOG 13.3&quot; FHD 5 120U/16GB/512GB SSD Platinum Gray (9S7-13S131-069) - фото 2
Ноутбук MSI Modern 13 F1MOG 13.3&quot; FHD 5 120U/16GB/512GB SSD Platinum Gray (9S7-13S131-069) - фото 3
Ноутбук MSI Modern 13 F1MOG 13.3&quot; FHD 5 120U/16GB/512GB SSD Platinum Gray (9S7-13S131-069) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
MSI Modern 13
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук MSI Modern 13 F1MOG 13.3&quot; FHD 5 120U/16GB/512GB SSD Platinum Gray (9S7-13S131-069) - фото 1
  • Ноутбук MSI Modern 13 F1MOG 13.3&quot; FHD 5 120U/16GB/512GB SSD Platinum Gray (9S7-13S131-069) - фото 2
  • Ноутбук MSI Modern 13 F1MOG 13.3&quot; FHD 5 120U/16GB/512GB SSD Platinum Gray (9S7-13S131-069) - фото 3
  • Ноутбук MSI Modern 13 F1MOG 13.3&quot; FHD 5 120U/16GB/512GB SSD Platinum Gray (9S7-13S131-069) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
54 130 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736081
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Характеристики

Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
MSI Modern 13
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук MSI Modern 13 F1MOG 13.3" FHD 5 120U/16GB/512GB SSD Platinum Gray (9S7-13S131-069)

Компактный и стильный ноутбук MSI с диагональю экрана 13,3 дюйма идеально подойдёт для тех, кто ценит мобильность без уступок в производительности. Десятиъядерный процессор Intel с частотой 1,4 ГГц обеспечивает плавную работу даже при высокой загрузке, а технология SSD гарантирует молниеносный запуск системы и приложений. Экран с разрешением 1920x1080 на матрице IPS подарит насыщенное изображение и широкие углы обзора, что важно для работы и развлечений. Благодаря подсветке клавиатуры пользоваться ноутбуком удобно даже в темноте. DDR4 оперативная память дополнительно ускоряет выполнение задач. Серый цвет корпуса делает устройство универсальным выбором для бизнеса и учёбы.

Отзывы о товаре Ноутбук MSI Modern 13 F1MOG 13.3" FHD 5 120U/16GB/512GB SSD Platinum Gray (9S7-13S131-069)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
MSI
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
MSI Modern 13
Операционная система
DOS
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
13.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
45.6 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и стильный ноутбук MSI с диагональю экрана 13,3 дюйма идеально подойдёт для тех, кто ценит мобильность без уступок в производительности. Десятиъядерный процессор Intel с частотой 1,4 ГГц обеспечивает плавную работу даже при высокой загрузке, а технология SSD гарантирует молниеносный запуск системы и приложений. Экран с разрешением 1920x1080 на матрице IPS подарит насыщенное изображение и широкие углы обзора, что важно для работы и развлечений. Благодаря подсветке клавиатуры пользоваться ноутбуком удобно даже в темноте. DDR4 оперативная память дополнительно ускоряет выполнение задач. Серый цвет корпуса делает устройство универсальным выбором для бизнеса и учёбы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук MSI Modern 13 F1MOG 13.3" FHD 5 120U/16GB/512GB SSD Platinum Gray (9S7-13S131-069) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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