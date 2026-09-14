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Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3" FHD i3-1220P/16Gb/512Gb SSD/W11 Blue (M17A-i322UMF1SHURE3) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3" FHD i3-1220P/16Gb/512Gb SSD/W11 Blue (M17A-i322UMF1SHURE3)

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Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3&quot; FHD i3-1220P/16Gb/512Gb SSD/W11 Blue (M17A-i322UMF1SHURE3) - фото 1
Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3&quot; FHD i3-1220P/16Gb/512Gb SSD/W11 Blue (M17A-i322UMF1SHURE3) - фото 2
Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3&quot; FHD i3-1220P/16Gb/512Gb SSD/W11 Blue (M17A-i322UMF1SHURE3) - фото 3
Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3&quot; FHD i3-1220P/16Gb/512Gb SSD/W11 Blue (M17A-i322UMF1SHURE3) - фото 4
Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3&quot; FHD i3-1220P/16Gb/512Gb SSD/W11 Blue (M17A-i322UMF1SHURE3) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben Medio
Операционная система
Linux
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3&quot; FHD i3-1220P/16Gb/512Gb SSD/W11 Blue (M17A-i322UMF1SHURE3) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3&quot; FHD i3-1220P/16Gb/512Gb SSD/W11 Blue (M17A-i322UMF1SHURE3) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3&quot; FHD i3-1220P/16Gb/512Gb SSD/W11 Blue (M17A-i322UMF1SHURE3) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3&quot; FHD i3-1220P/16Gb/512Gb SSD/W11 Blue (M17A-i322UMF1SHURE3) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3&quot; FHD i3-1220P/16Gb/512Gb SSD/W11 Blue (M17A-i322UMF1SHURE3) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
41 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736080
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben Medio
Операционная система
Linux
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
1220P
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.1

Описание товара Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3" FHD i3-1220P/16Gb/512Gb SSD/W11 Blue (M17A-i322UMF1SHURE3)

Maibenben предлагает большой 17,3-дюймовый ноутбук в стильном синем цвете — отличный выбор для работы и развлечений на большом экране. IPS-матрица с разрешением 1920x1080 подарит яркую и чёткую картинку, а высокая диагональ позволит с комфортом смотреть фильмы или погружаться в работу с документами и таблицами. Благодаря клавиатуре с подсветкой комфортно пользоваться устройством даже в сумерках. Вес ноутбука — 2,06 кг: вполне мобильное решение для такого габарита, удобно брать с собой. Надёжный Li-Polymer аккумулятор и энергосберегающая оперативная память DDR4 обеспечивают стабильную работу дольше. Процессор Intel справится с повседневными задачами, а Linux подойдёт для поклонников открытых операционных систем.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3" FHD i3-1220P/16Gb/512Gb SSD/W11 Blue (M17A-i322UMF1SHURE3)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben Medio
Операционная система
Linux
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Развернуть
Модель процессора
1220P
Частота процессора, ГГц
1.5
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Maibenben предлагает большой 17,3-дюймовый ноутбук в стильном синем цвете — отличный выбор для работы и развлечений на большом экране. IPS-матрица с разрешением 1920x1080 подарит яркую и чёткую картинку, а высокая диагональ позволит с комфортом смотреть фильмы или погружаться в работу с документами и таблицами. Благодаря клавиатуре с подсветкой комфортно пользоваться устройством даже в сумерках. Вес ноутбука — 2,06 кг: вполне мобильное решение для такого габарита, удобно брать с собой. Надёжный Li-Polymer аккумулятор и энергосберегающая оперативная память DDR4 обеспечивают стабильную работу дольше. Процессор Intel справится с повседневными задачами, а Linux подойдёт для поклонников открытых операционных систем.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben Medio M17A 17.3" FHD i3-1220P/16Gb/512Gb SSD/W11 Blue (M17A-i322UMF1SHURE3) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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