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Ноутбук Maibenben M17A-R758UMF1SLURE1 17.3" FHD R7-5825U/UMA/16G/512G/Linux Blue (M17A-R758UMF1SLURE1) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben M17A-R758UMF1SLURE1 17.3" FHD R7-5825U/UMA/16G/512G/Linux Blue (M17A-R758UMF1SLURE1)

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Ноутбук Maibenben M17A-R758UMF1SLURE1 17.3&quot; FHD R7-5825U/UMA/16G/512G/Linux Blue (M17A-R758UMF1SLURE1) - фото 1
Ноутбук Maibenben M17A-R758UMF1SLURE1 17.3&quot; FHD R7-5825U/UMA/16G/512G/Linux Blue (M17A-R758UMF1SLURE1) - фото 2
Ноутбук Maibenben M17A-R758UMF1SLURE1 17.3&quot; FHD R7-5825U/UMA/16G/512G/Linux Blue (M17A-R758UMF1SLURE1) - фото 3
Ноутбук Maibenben M17A-R758UMF1SLURE1 17.3&quot; FHD R7-5825U/UMA/16G/512G/Linux Blue (M17A-R758UMF1SLURE1) - фото 4
Ноутбук Maibenben M17A-R758UMF1SLURE1 17.3&quot; FHD R7-5825U/UMA/16G/512G/Linux Blue (M17A-R758UMF1SLURE1) - фото 5
Ноутбук Maibenben M17A-R758UMF1SLURE1 17.3&quot; FHD R7-5825U/UMA/16G/512G/Linux Blue (M17A-R758UMF1SLURE1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben Medio
Операционная система
Linux
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben M17A-R758UMF1SLURE1 17.3&quot; FHD R7-5825U/UMA/16G/512G/Linux Blue (M17A-R758UMF1SLURE1) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben M17A-R758UMF1SLURE1 17.3&quot; FHD R7-5825U/UMA/16G/512G/Linux Blue (M17A-R758UMF1SLURE1) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben M17A-R758UMF1SLURE1 17.3&quot; FHD R7-5825U/UMA/16G/512G/Linux Blue (M17A-R758UMF1SLURE1) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben M17A-R758UMF1SLURE1 17.3&quot; FHD R7-5825U/UMA/16G/512G/Linux Blue (M17A-R758UMF1SLURE1) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben M17A-R758UMF1SLURE1 17.3&quot; FHD R7-5825U/UMA/16G/512G/Linux Blue (M17A-R758UMF1SLURE1) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben M17A-R758UMF1SLURE1 17.3&quot; FHD R7-5825U/UMA/16G/512G/Linux Blue (M17A-R758UMF1SLURE1) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
45 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736079
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben Medio
Операционная система
Linux
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.03

Описание товара Ноутбук Maibenben M17A-R758UMF1SLURE1 17.3" FHD R7-5825U/UMA/16G/512G/Linux Blue (M17A-R758UMF1SLURE1)

Maibenben представляет ноутбук с впечатляющей диагональю 17,3 дюйма — идеальный вариант для работы, учёбы или развлечений. Широкий IPS-экран открывает перед вами яркое, чёткое изображение, отлично подходя для фильмов и многозадачности. Быстрый SSD на 512 Гб гарантирует молниеносный запуск системы и приложений: ваши документы и медиа всегда под рукой, а места хватит для рабочих файлов и любимого контента. Современная оперативная память типа DDR4 справится с любыми задачами без подвисаний. Процессор с частотой 2 ГГц уверенно поддержит работу в Linux, а Li-Pol аккумулятор обеспечивает длительную автономность. Ноутбук выполнен в ярком синем цвете — стильное решение для тех, кто любит выделяться. Пластиковый корпус делает устройство лёгким, а клавиатура с подсветкой позволяет с комфортом работать даже в темноте. Наличие USB 2.0-порта даёт возможность подключить нужные устройства. Maibenben — ваш надёжный помощник каждый день!

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M17A-R758UMF1SLURE1 17.3" FHD R7-5825U/UMA/16G/512G/Linux Blue (M17A-R758UMF1SLURE1)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben Medio
Операционная система
Linux
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Развернуть
Модель процессора
5825U
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
45 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Maibenben представляет ноутбук с впечатляющей диагональю 17,3 дюйма — идеальный вариант для работы, учёбы или развлечений. Широкий IPS-экран открывает перед вами яркое, чёткое изображение, отлично подходя для фильмов и многозадачности. Быстрый SSD на 512 Гб гарантирует молниеносный запуск системы и приложений: ваши документы и медиа всегда под рукой, а места хватит для рабочих файлов и любимого контента. Современная оперативная память типа DDR4 справится с любыми задачами без подвисаний. Процессор с частотой 2 ГГц уверенно поддержит работу в Linux, а Li-Pol аккумулятор обеспечивает длительную автономность. Ноутбук выполнен в ярком синем цвете — стильное решение для тех, кто любит выделяться. Пластиковый корпус делает устройство лёгким, а клавиатура с подсветкой позволяет с комфортом работать даже в темноте. Наличие USB 2.0-порта даёт возможность подключить нужные устройства. Maibenben — ваш надёжный помощник каждый день!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben M17A-R758UMF1SLURE1 17.3" FHD R7-5825U/UMA/16G/512G/Linux Blue (M17A-R758UMF1SLURE1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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