Ноутбук Maibenben M17A-R758UMF1SLURE1 17.3" FHD R7-5825U/UMA/16G/512G/Linux Blue (M17A-R758UMF1SLURE1)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Maibenben M17A-R758UMF1SLURE1 17.3" FHD R7-5825U/UMA/16G/512G/Linux Blue (M17A-R758UMF1SLURE1)
Maibenben представляет ноутбук с впечатляющей диагональю 17,3 дюйма — идеальный вариант для работы, учёбы или развлечений. Широкий IPS-экран открывает перед вами яркое, чёткое изображение, отлично подходя для фильмов и многозадачности. Быстрый SSD на 512 Гб гарантирует молниеносный запуск системы и приложений: ваши документы и медиа всегда под рукой, а места хватит для рабочих файлов и любимого контента. Современная оперативная память типа DDR4 справится с любыми задачами без подвисаний. Процессор с частотой 2 ГГц уверенно поддержит работу в Linux, а Li-Pol аккумулятор обеспечивает длительную автономность. Ноутбук выполнен в ярком синем цвете — стильное решение для тех, кто любит выделяться. Пластиковый корпус делает устройство лёгким, а клавиатура с подсветкой позволяет с комфортом работать даже в темноте. Наличие USB 2.0-порта даёт возможность подключить нужные устройства. Maibenben — ваш надёжный помощник каждый день!
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Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben M17A-R758UMF1SLURE1 17.3" FHD R7-5825U/UMA/16G/512G/Linux Blue (M17A-R758UMF1SLURE1)