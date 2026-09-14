Ноутбук Maibenben B315A 15.6" IPS Intel Core i5 12450H/8Gb/512SSDGb Grey/Linux (B315A-i521UMB1SLGRE2)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Maibenben B315A 15.6" IPS Intel Core i5 12450H/8Gb/512SSDGb Grey/Linux (B315A-i521UMB1SLGRE2)
Maibenben B315A - это доступный и функциональный ноутбук, предназначенный для пользователей, которые ищут устройство для повседневных задач, работы и просмотра видео. Экран: • 15,6-дюймовый IPS-дисплей с матовой поверхностью и разрешением 1920x1080 пикселей. • Обеспечивает четкое изображение с естественной цветопередачей. • Матовая поверхность минимизирует блики, обеспечивая комфортный просмотр в разных условиях освещения. Процессор: • Intel Core i5 12450H с частотой 2 ГГц. • Обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач, таких как офисная работа, веб-серфинг, просмотр видео и легкие игры. Память: • 8 ГБ оперативной памяти. • Может быть достаточно для плавной работы с несколькими открытыми приложениями, но для более требовательных задач может требоваться обновление до 16 ГБ. Хранилище: • 512 ГБ PCIe SSD. • Обеспечивает быстрое время загрузки операционной системы и приложений, а также высокую скорость записи и чтения данных. Графика: • Встроенная графика Intel UHD Graphics. • Подходит для базовых графических задач, таких как редактирование фотографий, просмотр видео и нетребовательные игры. Преимущества: • Достаточно производительный для повседневных задач. • 15,6-дюймовый экран с хорошим качеством изображения. • Быстрое хранилище SSD.
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