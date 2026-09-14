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Ноутбук Maibenben B315A 15.6" IPS Intel Core i5 12450H/8Gb/512SSDGb Grey/Linux (B315A-i521UMB1SLGRE2) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Maibenben B315A 15.6" IPS Intel Core i5 12450H/8Gb/512SSDGb Grey/Linux (B315A-i521UMB1SLGRE2)

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Ноутбук Maibenben B315A 15.6&quot; IPS Intel Core i5 12450H/8Gb/512SSDGb Grey/Linux (B315A-i521UMB1SLGRE2) - фото 1
Ноутбук Maibenben B315A 15.6&quot; IPS Intel Core i5 12450H/8Gb/512SSDGb Grey/Linux (B315A-i521UMB1SLGRE2) - фото 2
Ноутбук Maibenben B315A 15.6&quot; IPS Intel Core i5 12450H/8Gb/512SSDGb Grey/Linux (B315A-i521UMB1SLGRE2) - фото 3
Ноутбук Maibenben B315A 15.6&quot; IPS Intel Core i5 12450H/8Gb/512SSDGb Grey/Linux (B315A-i521UMB1SLGRE2) - фото 4
Ноутбук Maibenben B315A 15.6&quot; IPS Intel Core i5 12450H/8Gb/512SSDGb Grey/Linux (B315A-i521UMB1SLGRE2) - фото 5
Ноутбук Maibenben B315A 15.6&quot; IPS Intel Core i5 12450H/8Gb/512SSDGb Grey/Linux (B315A-i521UMB1SLGRE2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Maibenben B315A
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Maibenben B315A 15.6&quot; IPS Intel Core i5 12450H/8Gb/512SSDGb Grey/Linux (B315A-i521UMB1SLGRE2) - фото 1
  • Ноутбук Maibenben B315A 15.6&quot; IPS Intel Core i5 12450H/8Gb/512SSDGb Grey/Linux (B315A-i521UMB1SLGRE2) - фото 2
  • Ноутбук Maibenben B315A 15.6&quot; IPS Intel Core i5 12450H/8Gb/512SSDGb Grey/Linux (B315A-i521UMB1SLGRE2) - фото 3
  • Ноутбук Maibenben B315A 15.6&quot; IPS Intel Core i5 12450H/8Gb/512SSDGb Grey/Linux (B315A-i521UMB1SLGRE2) - фото 4
  • Ноутбук Maibenben B315A 15.6&quot; IPS Intel Core i5 12450H/8Gb/512SSDGb Grey/Linux (B315A-i521UMB1SLGRE2) - фото 5
  • Ноутбук Maibenben B315A 15.6&quot; IPS Intel Core i5 12450H/8Gb/512SSDGb Grey/Linux (B315A-i521UMB1SLGRE2) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
38 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736077
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Характеристики

Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben B315A
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
69.3 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Maibenben B315A 15.6" IPS Intel Core i5 12450H/8Gb/512SSDGb Grey/Linux (B315A-i521UMB1SLGRE2)

Maibenben B315A - это доступный и функциональный ноутбук, предназначенный для пользователей, которые ищут устройство для повседневных задач, работы и просмотра видео. Экран: • 15,6-дюймовый IPS-дисплей с матовой поверхностью и разрешением 1920x1080 пикселей. • Обеспечивает четкое изображение с естественной цветопередачей. • Матовая поверхность минимизирует блики, обеспечивая комфортный просмотр в разных условиях освещения. Процессор: • Intel Core i5 12450H с частотой 2 ГГц. • Обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач, таких как офисная работа, веб-серфинг, просмотр видео и легкие игры. Память: • 8 ГБ оперативной памяти. • Может быть достаточно для плавной работы с несколькими открытыми приложениями, но для более требовательных задач может требоваться обновление до 16 ГБ. Хранилище: • 512 ГБ PCIe SSD. • Обеспечивает быстрое время загрузки операционной системы и приложений, а также высокую скорость записи и чтения данных. Графика: • Встроенная графика Intel UHD Graphics. • Подходит для базовых графических задач, таких как редактирование фотографий, просмотр видео и нетребовательные игры. Преимущества: • Достаточно производительный для повседневных задач. • 15,6-дюймовый экран с хорошим качеством изображения. • Быстрое хранилище SSD.

Отзывы о товаре Ноутбук Maibenben B315A 15.6" IPS Intel Core i5 12450H/8Gb/512SSDGb Grey/Linux (B315A-i521UMB1SLGRE2)




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Характеристики
Бренд
Maibenben
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Maibenben B315A
Операционная система
Linux
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
12450H
Частота процессора, ГГц
2
Количество ядер процессора
8
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
69.3 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Maibenben B315A - это доступный и функциональный ноутбук, предназначенный для пользователей, которые ищут устройство для повседневных задач, работы и просмотра видео. Экран: • 15,6-дюймовый IPS-дисплей с матовой поверхностью и разрешением 1920x1080 пикселей. • Обеспечивает четкое изображение с естественной цветопередачей. • Матовая поверхность минимизирует блики, обеспечивая комфортный просмотр в разных условиях освещения. Процессор: • Intel Core i5 12450H с частотой 2 ГГц. • Обеспечивает достаточную производительность для повседневных задач, таких как офисная работа, веб-серфинг, просмотр видео и легкие игры. Память: • 8 ГБ оперативной памяти. • Может быть достаточно для плавной работы с несколькими открытыми приложениями, но для более требовательных задач может требоваться обновление до 16 ГБ. Хранилище: • 512 ГБ PCIe SSD. • Обеспечивает быстрое время загрузки операционной системы и приложений, а также высокую скорость записи и чтения данных. Графика: • Встроенная графика Intel UHD Graphics. • Подходит для базовых графических задач, таких как редактирование фотографий, просмотр видео и нетребовательные игры. Преимущества: • Достаточно производительный для повседневных задач. • 15,6-дюймовый экран с хорошим качеством изображения. • Быстрое хранилище SSD.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Maibenben B315A 15.6" IPS Intel Core i5 12450H/8Gb/512SSDGb Grey/Linux (B315A-i521UMB1SLGRE2) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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