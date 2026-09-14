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Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14" IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14" IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00)

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Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14&quot; IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото 1
Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14&quot; IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото 2
Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14&quot; IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото 3
Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14&quot; IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото 4
Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14&quot; IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото 5
Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14&quot; IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото 6
Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14&quot; IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото 7
Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14&quot; IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото 8
Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14&quot; IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото 9
Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14&quot; IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo ThinkPad E14 G6
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14&quot; IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14&quot; IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14&quot; IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14&quot; IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14&quot; IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14&quot; IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14&quot; IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14&quot; IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14&quot; IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14&quot; IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
78 020 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736075
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad E14 G6
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
1.44

Описание товара Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14" IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00)

Lenovo уверенно сочетает производительность и компактность. Экран 14 дюймов с высоким разрешением 1920x1200 на IPS-матрице — насыщенные цвета и широкие углы обзора для работы, учебы и развлечений. Благодаря частоте обновления 60 Гц изображение выглядит плавным. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 с шестнадцатью ядрами и частотой 1,4 ГГц справится как с повседневными задачами, так и с ресурсоёмкими приложениями. 16 Гб быстрой памяти DDR5 обеспечивают молниеносное переключение между программами. Классический черный корпус и отсутствие предустановленной ОС — полная свобода выбора для любителей настроек под себя. Компактность, высокая производительность и четкая картинка делают этот ноутбук Lenovo универсальным спутником на каждый день.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14" IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Lenovo ThinkPad E14 G6
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 7
Модель процессора
155H
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
47 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo уверенно сочетает производительность и компактность. Экран 14 дюймов с высоким разрешением 1920x1200 на IPS-матрице — насыщенные цвета и широкие углы обзора для работы, учебы и развлечений. Благодаря частоте обновления 60 Гц изображение выглядит плавным. Мощный процессор Intel Core Ultra 7 с шестнадцатью ядрами и частотой 1,4 ГГц справится как с повседневными задачами, так и с ресурсоёмкими приложениями. 16 Гб быстрой памяти DDR5 обеспечивают молниеносное переключение между программами. Классический черный корпус и отсутствие предустановленной ОС — полная свобода выбора для любителей настроек под себя. Компактность, высокая производительность и четкая картинка делают этот ноутбук Lenovo универсальным спутником на каждый день.
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Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo Thinkpad E14 G6 14" IPS Ultra 7 155H/16Gb/512Gb SSD (21M7S11Y00) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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