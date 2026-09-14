Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16" Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo ThinkPad E16 G2 16" Ryzen 5 7535HS/16GB/512GB SSD Black (21M5S0JY00)
Lenovo с 16-дюймовым экраном открывает перед вами широкие возможности — большой дисплей IPS передаёт насыщенные цвета и отлично подходит для работы с графикой, кино и многозадачности. Благодаря шести ядрам процессора на частоте 3,3 ГГц ноутбук легко справляется с ресурсоёмкими задачами — будь то учёба, повседневная работа или творчество. Оперативная память стандарта DDR5 делает запуск программ и переключение между ними заметно быстрее. Надёжный SSD ускоряет загрузку системы и хранит ваши файлы в безопасности. Чёрный корпус из пластика выглядит строго и современно. Клавиатура с подсветкой позволяет работать комфортно даже в вечерние часы, а сканер отпечатка пальца защищает ваши данные. Аккумулятор Li-Pol обеспечивает стабильную работу без постоянной подзарядки. Lenovo — это продуманный выбор для тех, кто ценит сочетание мощности, безопасности и стиля.
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