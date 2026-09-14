Top.Mail.Ru
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото 1
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото 2
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото 3
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото 4
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото 5
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото 6
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото 7
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото 8
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото 9
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
63 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736071
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.5

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM)

Lenovo создал ноутбук, который станет надёжным помощником как для работы, так и для учёбы. Благодаря диагонали экрана 15,6 дюймов и чёткому разрешению 1920x1080, вы получите комфорт для глаз и отличную детализацию при просмотре фильмов и работе с документами. Современный графический контроллер Intel Iris Xe Graphics подойдёт для задач разной сложности. Этот ноутбук лёгкий — всего 1,65 кг, поэтому его удобно брать с собой на учёбу, встречи или путешествия. Подсветка клавиатуры позволяет работать и вечером, не напрягая зрение. Встроенный SSD гарантирует быструю загрузку системы и моментальное открытие файлов. Наличие портов USB разных стандартов даёт гибкость подключения устройств, а сетевой адаптер 10/100/1000 Мбит/сек и Wi-Fi 802.11 ax обеспечивают быструю связь и стабильный интернет.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Оптический привод
нет
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo создал ноутбук, который станет надёжным помощником как для работы, так и для учёбы. Благодаря диагонали экрана 15,6 дюймов и чёткому разрешению 1920x1080, вы получите комфорт для глаз и отличную детализацию при просмотре фильмов и работе с документами. Современный графический контроллер Intel Iris Xe Graphics подойдёт для задач разной сложности. Этот ноутбук лёгкий — всего 1,65 кг, поэтому его удобно брать с собой на учёбу, встречи или путешествия. Подсветка клавиатуры позволяет работать и вечером, не напрягая зрение. Встроенный SSD гарантирует быструю загрузку системы и моментальное открытие файлов. Наличие портов USB разных стандартов даёт гибкость подключения устройств, а сетевой адаптер 10/100/1000 Мбит/сек и Wi-Fi 802.11 ax обеспечивают быструю связь и стабильный интернет.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" FHD IPS i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100ABRM) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...