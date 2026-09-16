Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G5 IRL 15.6" FHD IPS 300nits i5-13420H/16Gb/512Gb SSD (83GW009KGQ)
Lenovo выпускает ноутбук с классическим 15,6-дюймовым экраном и четким Full HD разрешением 1920x1080 — детали на экране выглядят ярко и насыщенно, что делает устройство удобным для работы с документами и мультимедиа. Легкий для своей диагонали — вес всего 1,61 кг, поэтому брать его с собой не составит труда. Встроенная графика Intel UHD Graphics оптимальна для офисных программ и интернет-серфинга. Объем оперативной памяти 16 Гб обеспечивает плавную работу сразу с несколькими задачами — никаких подвисаний даже при одновременной работе нескольких приложений. Отсутствие предустановленной операционной системы позволит установить именно ту ОС, которая вам нужна. Два порта USB 3.0 упрощают подключение современных аксессуаров и накопителей. Надежный пластиковый корпус выдержит повседневные нагрузки, а гигабитный сетевой адаптер обеспечит высокую скорость работы в интернете.
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