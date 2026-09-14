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Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB)

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Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото 1
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото 2
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото 3
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото 4
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото 5
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото 6
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото 7
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото 8
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото 9
Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6&quot; FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 330 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736067
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB)

Lenovo предлагает удобный баланс между мобильностью и возможностями: ноутбук весит всего 1,65 кг — его легко брать с собой в дорогу и работать где угодно. Большой 15,6-дюймовый экран с четким разрешением 1920x1080 делает фильмы, фото и документы особенно комфортными для глаз, а частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность картинки при ежедневной работе. Подсветка клавиатуры позволит не отвлекаться в темноте, а быстрый тип оперативной памяти DDR4 и процессор Intel подходят для решения любых рабочих задач. Практичный черный пластик корпуса подчеркивает универсальный стиль. Один порт USB 2.0 пригодится для подключения необходимой периферии, а аккумулятор Li-Pol обеспечит надежную автономность. Идеальный выбор для тех, кто ценит легкость, функциональность и стиль.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo V15
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
TN
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
38 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo предлагает удобный баланс между мобильностью и возможностями: ноутбук весит всего 1,65 кг — его легко брать с собой в дорогу и работать где угодно. Большой 15,6-дюймовый экран с четким разрешением 1920x1080 делает фильмы, фото и документы особенно комфортными для глаз, а частота обновления 60 Гц обеспечивает плавность картинки при ежедневной работе. Подсветка клавиатуры позволит не отвлекаться в темноте, а быстрый тип оперативной памяти DDR4 и процессор Intel подходят для решения любых рабочих задач. Практичный черный пластик корпуса подчеркивает универсальный стиль. Один порт USB 2.0 пригодится для подключения необходимой периферии, а аккумулятор Li-Pol обеспечит надежную автономность. Идеальный выбор для тех, кто ценит легкость, функциональность и стиль.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo V15 G4 IRU 15.6" FHD TN i5-13420H/16Gb/512Gb SSD Business Black (83A100T3PB) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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