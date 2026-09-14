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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS)

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Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 1
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 2
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 3
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 4
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 5
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 6
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 7
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 8
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 9
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 10
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 11
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 12
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 13
Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 1
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 2
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 3
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 4
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 5
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 6
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 7
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 8
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 9
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 10
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 11
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 12
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 13
  • Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3&quot; IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
59 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736065
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Характеристики

Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х30х7
Вес, кг.
2.8

Описание товара Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS)

Lenovo уверенно сочетает мощь и современный стиль. Экран диагональю 15,3 дюйма с разрешением 1920x1200 порадует чёткой и детализированной картинкой — оптимальный размер для комфортной работы и отдыха. 16 Гб оперативной памяти и SSD на 512 Гб дадут ноутбуку скорость и вместительность: легко работать с тяжёлыми документами, фото и видео, быстро запускать приложения и хранить всё самое важное. Процессор Intel Core i5 и графика Intel UHD Graphics подходят для интенсивных задач — ноутбук не подведёт, если ценишь производительность. Весит всего 1,59 кг — такой ноутбук легко брать с собой хоть каждый день. Кард-ридер встроен — удобно для оперативного обмена файлами. Подсветка клавиатуры обеспечит комфорт в любом освещении. Надёжный аккумулятор на базе Li-Pol станет плюсом для длительной автономной работы. Модель поставляется без ОС — ты сам решаешь, что установить. Bluetooth v5.2 открывает возможности для беспроводных аксессуаров и быстрой передачи данных.

Отзывы о товаре Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS)




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Характеристики
Бренд
Lenovo
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Lenovo IdeaPad Slim 3
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Модель процессора
13420H
Частота процессора, ГГц
2.1
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
50 Вт*ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Lenovo уверенно сочетает мощь и современный стиль. Экран диагональю 15,3 дюйма с разрешением 1920x1200 порадует чёткой и детализированной картинкой — оптимальный размер для комфортной работы и отдыха. 16 Гб оперативной памяти и SSD на 512 Гб дадут ноутбуку скорость и вместительность: легко работать с тяжёлыми документами, фото и видео, быстро запускать приложения и хранить всё самое важное. Процессор Intel Core i5 и графика Intel UHD Graphics подходят для интенсивных задач — ноутбук не подведёт, если ценишь производительность. Весит всего 1,59 кг — такой ноутбук легко брать с собой хоть каждый день. Кард-ридер встроен — удобно для оперативного обмена файлами. Подсветка клавиатуры обеспечит комфорт в любом освещении. Надёжный аккумулятор на базе Li-Pol станет плюсом для длительной автономной работы. Модель поставляется без ОС — ты сам решаешь, что установить. Bluetooth v5.2 открывает возможности для беспроводных аксессуаров и быстрой передачи данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Lenovo IdeaPad Slim 3 15IRH10 15.3" IPS 300nits i5-13420H/16GB/512GB SSD Luna Grey (83K100DUPS) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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