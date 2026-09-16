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Ноутбук HP Victus 15-FB3120AX Blue 15,6" FHD AMD RYZEN 7 7445HS 16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb/W11HML Blue (BT6E1PA) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук HP Victus 15-FB3120AX Blue 15,6" FHD AMD RYZEN 7 7445HS 16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb/W11HML Blue (BT6E1PA)

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Ноутбук HP Victus 15-FB3120AX Blue 15,6&quot; FHD AMD RYZEN 7 7445HS 16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb/W11HML Blue (BT6E1PA) - фото 1
Ноутбук HP Victus 15-FB3120AX Blue 15,6&quot; FHD AMD RYZEN 7 7445HS 16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb/W11HML Blue (BT6E1PA) - фото 2
Ноутбук HP Victus 15-FB3120AX Blue 15,6&quot; FHD AMD RYZEN 7 7445HS 16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb/W11HML Blue (BT6E1PA) - фото 3
Ноутбук HP Victus 15-FB3120AX Blue 15,6&quot; FHD AMD RYZEN 7 7445HS 16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb/W11HML Blue (BT6E1PA) - фото 4
Ноутбук HP Victus 15-FB3120AX Blue 15,6&quot; FHD AMD RYZEN 7 7445HS 16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb/W11HML Blue (BT6E1PA) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
HP Victus
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук HP Victus 15-FB3120AX Blue 15,6&quot; FHD AMD RYZEN 7 7445HS 16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb/W11HML Blue (BT6E1PA) - фото 1
  • Ноутбук HP Victus 15-FB3120AX Blue 15,6&quot; FHD AMD RYZEN 7 7445HS 16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb/W11HML Blue (BT6E1PA) - фото 2
  • Ноутбук HP Victus 15-FB3120AX Blue 15,6&quot; FHD AMD RYZEN 7 7445HS 16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb/W11HML Blue (BT6E1PA) - фото 3
  • Ноутбук HP Victus 15-FB3120AX Blue 15,6&quot; FHD AMD RYZEN 7 7445HS 16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb/W11HML Blue (BT6E1PA) - фото 4
  • Ноутбук HP Victus 15-FB3120AX Blue 15,6&quot; FHD AMD RYZEN 7 7445HS 16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb/W11HML Blue (BT6E1PA) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 000 руб. 
Начислим 1344 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736057
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук HP Victus 15-FB3120AX Blue 15,6" FHD AMD RYZEN 7 7445HS 16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb/W11HML Blue (BT6E1PA)
84 000 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Victus
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7445HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
2.29

Описание товара Ноутбук HP Victus 15-FB3120AX Blue 15,6" FHD AMD RYZEN 7 7445HS 16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb/W11HML Blue (BT6E1PA)

HP с диагональю 15,6 дюйма оснащён ярким IPS-экраном с чётким Full HD разрешением 1920x1080 — работать и смотреть фильмы одно удовольствие. Мощный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 7 в паре с дискретной видеокартой открывают дверь для творчества, работы с графикой и современных игр. 16 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу даже при множестве запущенных программ, а быстрый SSD на 512 Гб предоставит простор для хранения всех важных файлов. Клавиатура с подсветкой оценят те, кто часто работает в темноте. Удобный USB Type-C для подключения современной периферии и быстрых устройств хранения данных. Лёгкий корпус из пластика делает ноутбук мобильным, а предустановленная Windows 11 Home позволит сразу приступить к делам и отдыху.

Отзывы о товаре Ноутбук HP Victus 15-FB3120AX Blue 15,6" FHD AMD RYZEN 7 7445HS 16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb/W11HML Blue (BT6E1PA)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HP
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
HP Victus
Трансформер
Нет
Операционная система
Windows 11 Home
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Развернуть
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 7
Модель процессора
7445HS
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR4
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
nVidia GeForce RTX 3050
Тип видеокарты
дискретная
Объем видеопамяти, Гб
6
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт*ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
нет
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
HP с диагональю 15,6 дюйма оснащён ярким IPS-экраном с чётким Full HD разрешением 1920x1080 — работать и смотреть фильмы одно удовольствие. Мощный 6-ядерный процессор AMD Ryzen 7 в паре с дискретной видеокартой открывают дверь для творчества, работы с графикой и современных игр. 16 Гб оперативной памяти обеспечивают плавную работу даже при множестве запущенных программ, а быстрый SSD на 512 Гб предоставит простор для хранения всех важных файлов. Клавиатура с подсветкой оценят те, кто часто работает в темноте. Удобный USB Type-C для подключения современной периферии и быстрых устройств хранения данных. Лёгкий корпус из пластика делает ноутбук мобильным, а предустановленная Windows 11 Home позволит сразу приступить к делам и отдыху.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук HP Victus 15-FB3120AX Blue 15,6" FHD AMD RYZEN 7 7445HS 16Gb/SSD512Gb/RTX3050 6Gb/W11HML Blue (BT6E1PA) - по цене 84000 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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