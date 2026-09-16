Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK)
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK)
**Ноутбук HONOR MagicBook Pro 16 — мощь и стиль в каждой детали!** Ищете ноутбук, который справится с многозадачностью и требовательными задачами? HONOR MagicBook Pro 16 — ваш идеальный выбор! **Почему стоит выбрать HONOR MagicBook Pro 16?** * **Высокая производительность:** процессор Intel Core Ultra 9 285H и 32 ГБ оперативной памяти обеспечивают быструю и плавную работу даже с самыми ресурсоёмкими приложениями. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** SSD-накопитель на 1 ТБ позволит хранить большое количество данных и обеспечит быстрый доступ к ним. * **Потрясающее качество изображения:** 16-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 3K (3072 х 1920 пикселей) и частотой обновления 165 Гц подарит вам яркое и чёткое изображение, а также плавность при просмотре видео и играх. * **Мощная графика:** видеокарта RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти отлично подойдёт для графических приложений и игр. * **Лёгкость и портативность:** вес всего 1,89 кг позволяет легко брать ноутбук с собой куда угодно. * **Стильный дизайн:** белый цвет корпуса сделает ваш ноутбук не только мощным инструментом, но и стильным аксессуаром. * **Современная операционная система:** предустановленная Windows 11 обеспечит вам доступ к последним технологиям и удобствам. HONOR MagicBook Pro 16 — это сочетание передовых технологий, стильного дизайна и высокой производительности. С этим ноутбуком вы сможете решать любые задачи быстро и эффективно!
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Отзывы о товаре Ноутбук Honor MagicBook Pro 16 2025 Hunter 16" IPS 3K Ul9 285H/32Gb/SSD1Tb/RTX 5060 W11H white (5301APWK)