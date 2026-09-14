Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5" Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Chuwi MiniBook X touch 10.5" Touch Intel N-series N150 16Gb/512SSDGb Win11Home Grey (CWI558-P51N5N1HDMXX)
CHUWI MiniBook X touch это ультракомпактный ноутбук-трансформер, созданный для тех, кому важны мобильность и универсальность. Его корпус весит менее килограмма, а диагональ экрана составляет всего 10,5 дюйма, что делает устройство идеальным спутником в поездках и командировках. IPS-дисплей с разрешением 1920x1200 и соотношением сторон 16:10 обеспечивает чёткое изображение, а сенсорная панель позволяет использовать ноутбук как планшет или в режиме палатки. В основе MiniBook X энергоэффективный процессор Intel Processor N150, обеспечивающий стабильную работу офисных приложений, браузера и мультимедиа. Объём оперативной памяти 16 ГБ и быстрый SSD 512 ГБ позволяют комфортно работать с несколькими задачами одновременно. Встроенная графика Intel UHD Graphics подходит для повседневных задач и лёгкого контента. Устройство поддерживает Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2, обеспечивая современную беспроводную связь. Набор портов включает два USB-C, которые поддерживают зарядку, передачу данных и вывод изображения, а также аудиоразъём 3,5 мм. Корпус выполнен из алюминия, что делает ноутбук прочным и стильным. Благодаря компактности, сенсорному экрану и трансформируемой конструкции MiniBook X touch становится удобным инструментом для работы, учёбы и путешествий.
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