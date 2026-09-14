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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14" OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14" OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090)

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Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14&quot; OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090) - фото 1
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14&quot; OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090) - фото 2
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14&quot; OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090) - фото 3
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14&quot; OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090) - фото 4
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14&quot; OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090) - фото 5
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14&quot; OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090) - фото 6
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14&quot; OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090) - фото 7
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14&quot; OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090) - фото 8
Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14&quot; OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14&quot; OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090) - фото 1
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14&quot; OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090) - фото 2
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14&quot; OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090) - фото 3
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14&quot; OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090) - фото 4
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14&quot; OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090) - фото 5
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14&quot; OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090) - фото 6
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14&quot; OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090) - фото 7
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14&quot; OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090) - фото 8
  • Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14&quot; OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
116 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736045
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14" OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090)

Компактный и мощный ноутбук Asus с экраном 14 дюймов и разрешением 2880x1800 подарит по-настоящему яркое и чёткое изображение. Лёгкий алюминиевый корпус делает его стильным и удобным для ежедневных поездок. На борту — 16-ядерный процессор Intel, 32 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 1024 Гб: забудьте о тормозах даже при работе с ресурсоёмкими задачами и храните всё необходимое под рукой. Клавиатура с подсветкой облегчает набор текста в любом освещении. Благодаря двум портам USB Type-C легко подключаете современные устройства. Передовая версия Bluetooth v5.4 обеспечит стабильное беспроводное соединение. Модель поставляется без ОС — выбирайте ту, что идеально подходит для ваших задач. Отличный выбор для работы, учёбы и творчества.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14" OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Zenbook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 9
Модель процессора
285H
Частота процессора, ГГц
2.9
Количество ядер процессора
16
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
75 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный и мощный ноутбук Asus с экраном 14 дюймов и разрешением 2880x1800 подарит по-настоящему яркое и чёткое изображение. Лёгкий алюминиевый корпус делает его стильным и удобным для ежедневных поездок. На борту — 16-ядерный процессор Intel, 32 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 1024 Гб: забудьте о тормозах даже при работе с ресурсоёмкими задачами и храните всё необходимое под рукой. Клавиатура с подсветкой облегчает набор текста в любом освещении. Благодаря двум портам USB Type-C легко подключаете современные устройства. Передовая версия Bluetooth v5.4 обеспечит стабильное беспроводное соединение. Модель поставляется без ОС — выбирайте ту, что идеально подходит для ваших задач. Отличный выбор для работы, учёбы и творчества.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14" OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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