Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14" OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14" OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090)
Компактный и мощный ноутбук Asus с экраном 14 дюймов и разрешением 2880x1800 подарит по-настоящему яркое и чёткое изображение. Лёгкий алюминиевый корпус делает его стильным и удобным для ежедневных поездок. На борту — 16-ядерный процессор Intel, 32 Гб оперативной памяти и быстрый SSD на 1024 Гб: забудьте о тормозах даже при работе с ресурсоёмкими задачами и храните всё необходимое под рукой. Клавиатура с подсветкой облегчает набор текста в любом освещении. Благодаря двум портам USB Type-C легко подключаете современные устройства. Передовая версия Bluetooth v5.4 обеспечит стабильное беспроводное соединение. Модель поставляется без ОС — выбирайте ту, что идеально подходит для ваших задач. Отличный выбор для работы, учёбы и творчества.
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Отзывы о товаре Ноутбук Asus Zenbook 14 UX3405CA-PP679 14" OLED 3K Ultra 9 285H/32GB/1TB SSD Ponder Blue (90NB14W1-M01090)