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Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3" FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3" FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0)

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Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3&quot; FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3&quot; FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3&quot; FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3&quot; FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3&quot; FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3&quot; FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3&quot; FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3&quot; FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3&quot; FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3&quot; FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3&quot; FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3&quot; FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3&quot; FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3&quot; FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3&quot; FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3&quot; FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3&quot; FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3&quot; FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
50 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736044
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
100U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3" FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0)

Asus представляет ноутбук с впечатляющим 17,3-дюймовым экраном — такой размер подарит настоящие ощущения погружения, будь то работа с графикой или просмотр фильмов. Высокое разрешение 1920x1080 точек на IPS-матрице обеспечивает чёткую, насыщенную картинку с яркими цветами. Внутри — мощный шестиядерный процессор, который справится с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. SSD-накопитель обеспечивает молниеносный запуск программ и файлов, а современная оперативная память типа DDR5 отвечает за мгновенный отклик системы. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной даже в тёмное время суток. Универсальный синий цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид. На корпусе есть стандартный USB 2.0 для подключения аксессуаров. Этот ноутбук отлично подойдёт тем, кто ценит просторный экран и стабильную производительность каждый день.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3" FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus Vivobook 17
Операционная система
без ОС
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
17.3
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i3
Модель процессора
100U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
1
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus представляет ноутбук с впечатляющим 17,3-дюймовым экраном — такой размер подарит настоящие ощущения погружения, будь то работа с графикой или просмотр фильмов. Высокое разрешение 1920x1080 точек на IPS-матрице обеспечивает чёткую, насыщенную картинку с яркими цветами. Внутри — мощный шестиядерный процессор, который справится с многозадачностью и ресурсоёмкими приложениями. SSD-накопитель обеспечивает молниеносный запуск программ и файлов, а современная оперативная память типа DDR5 отвечает за мгновенный отклик системы. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной даже в тёмное время суток. Универсальный синий цвет корпуса придаёт устройству стильный и современный вид. На корпусе есть стандартный USB 2.0 для подключения аксессуаров. Этот ноутбук отлично подойдёт тем, кто ценит просторный экран и стабильную производительность каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus VivoBook 17 X1704VA-AU984 17.3" FHD Core 3 100U/16Gb/512Gb SSD Blue (90NB13X2-M00MM0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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