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Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16" Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16" Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0)

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Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16&quot; Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16&quot; Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16&quot; Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16&quot; Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16&quot; Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16&quot; Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16&quot; Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16&quot; Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16&quot; Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16&quot; Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16&quot; Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16&quot; Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16&quot; Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16&quot; Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16&quot; Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16&quot; Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16&quot; Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16&quot; Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
71 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736043
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
1.7

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16" Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0)

Asus выпускает этот ноутбук для тех, кто ценит производительность и стиль. Серебристый корпус смотрится элегантно и современно, привлекая внимание на каждом рабочем месте. Диагональ экрана 16 дюймов с разрешением 1920x1200 подарит большой и чёткий рабочий простор — для работы с документами, просмотра фильмов и креативных задач. Экран с частотой обновления 144 Гц делает картинку невероятно плавной — оценят и геймеры, и те, кто любит динамичные видеоролики. Благодаря процессору Intel и быстрой памяти DDR5 ноутбук легко справляется со множеством задач одновременно. Встроенная видеокарта подойдёт для повседневной работы и мультимедиа. SSD на 512 Гб — быстрый запуск и достаточно места для файлов, проектов и приложений. Вес — всего 1,8 кг: компактное и лёгкое решение для работы в пути или кафе. Подсветка клавиатуры пригодится для работы при любом освещении, а два USB Type-C создают удобство подключения современных устройств. Модель поставляется без ОС, что позволяет настроить ноутбук полностью под себя.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16" Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus VivoBook S16
Операционная система
без ОС
Цвет
серебристый
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
210H
Частота процессора, ГГц
2.2
Количество ядер процессора
8
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus выпускает этот ноутбук для тех, кто ценит производительность и стиль. Серебристый корпус смотрится элегантно и современно, привлекая внимание на каждом рабочем месте. Диагональ экрана 16 дюймов с разрешением 1920x1200 подарит большой и чёткий рабочий простор — для работы с документами, просмотра фильмов и креативных задач. Экран с частотой обновления 144 Гц делает картинку невероятно плавной — оценят и геймеры, и те, кто любит динамичные видеоролики. Благодаря процессору Intel и быстрой памяти DDR5 ноутбук легко справляется со множеством задач одновременно. Встроенная видеокарта подойдёт для повседневной работы и мультимедиа. SSD на 512 Гб — быстрый запуск и достаточно места для файлов, проектов и приложений. Вес — всего 1,8 кг: компактное и лёгкое решение для работы в пути или кафе. Подсветка клавиатуры пригодится для работы при любом освещении, а два USB Type-C создают удобство подключения современных устройств. Модель поставляется без ОС, что позволяет настроить ноутбук полностью под себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus VivoBook S3607VA-RP173 16" Core 5 210H/16Gb/SSD512Gb silver (90NB1671-M00CH0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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