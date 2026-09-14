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Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14" Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14" Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300)

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Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14&quot; Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300) - фото 1
Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14&quot; Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300) - фото 2
Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14&quot; Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300) - фото 3
Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14&quot; Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300) - фото 4
Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14&quot; Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300) - фото 5
Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14&quot; Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300) - фото 6
Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14&quot; Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300) - фото 7
Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14&quot; Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300) - фото 8
Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14&quot; Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus Vivobook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14&quot; Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300) - фото 1
  • Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14&quot; Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300) - фото 2
  • Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14&quot; Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300) - фото 3
  • Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14&quot; Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300) - фото 4
  • Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14&quot; Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300) - фото 5
  • Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14&quot; Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300) - фото 6
  • Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14&quot; Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300) - фото 7
  • Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14&quot; Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300) - фото 8
  • Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14&quot; Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300) - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
51 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736041
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Vivobook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Модель процессора
220
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 740M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
1.5

Описание товара Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14" Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300)

Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus легко поместится в сумку — удобно брать его на учёбу, работу или путешествия. Впечатляющее разрешение 1920x1200 дарит четкое изображение в любом сценарии. Мощный SSD на 512 Гб обеспечивает стремительный запуск программ и простор для хранения документов, фото и видео. Встроенная видеокарта и процессор от AMD справляются с ежедневными задачами, а современная оперативная память LPDDR5x отвечает за быструю работу без лишних ожиданий. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно работать даже при слабом освещении. Благодаря универсальному USB Type-C вы легко подключите необходимые аксессуары. Стильный серый цвет корпуса завершает образ делового и практичного помощника. Устройство поставляется без операционной системы — всё необходимое вы выберете сами.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14" Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus Vivobook 14
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
AMD
Серия процессора
AMD Ryzen 5
Развернуть
Модель процессора
220
Частота процессора, ГГц
3.2
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
AMD Radeon 740M
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 2.0
0
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
70 Вт-ч
Материал корпуса
пластик, алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus легко поместится в сумку — удобно брать его на учёбу, работу или путешествия. Впечатляющее разрешение 1920x1200 дарит четкое изображение в любом сценарии. Мощный SSD на 512 Гб обеспечивает стремительный запуск программ и простор для хранения документов, фото и видео. Встроенная видеокарта и процессор от AMD справляются с ежедневными задачами, а современная оперативная память LPDDR5x отвечает за быструю работу без лишних ожиданий. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно работать даже при слабом освещении. Благодаря универсальному USB Type-C вы легко подключите необходимые аксессуары. Стильный серый цвет корпуса завершает образ делового и практичного помощника. Устройство поставляется без операционной системы — всё необходимое вы выберете сами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14" Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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