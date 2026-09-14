Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14" Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus VivoBook M3407HA-LY044 14" Ryzen 5 220 6GB/SSD512GB MD Radeon Matte Gray (90NB16E1-M00300)
Компактный 14-дюймовый ноутбук Asus легко поместится в сумку — удобно брать его на учёбу, работу или путешествия. Впечатляющее разрешение 1920x1200 дарит четкое изображение в любом сценарии. Мощный SSD на 512 Гб обеспечивает стремительный запуск программ и простор для хранения документов, фото и видео. Встроенная видеокарта и процессор от AMD справляются с ежедневными задачами, а современная оперативная память LPDDR5x отвечает за быструю работу без лишних ожиданий. Клавиатура с подсветкой позволит комфортно работать даже при слабом освещении. Благодаря универсальному USB Type-C вы легко подключите необходимые аксессуары. Стильный серый цвет корпуса завершает образ делового и практичного помощника. Устройство поставляется без операционной системы — всё необходимое вы выберете сами.
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