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Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16" Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16" Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0)

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Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16&quot; Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16&quot; Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16&quot; Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16&quot; Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16&quot; Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16&quot; Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16&quot; Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16&quot; Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото 8
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16&quot; Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото 9
Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16&quot; Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook Mainstream
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16&quot; Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16&quot; Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16&quot; Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16&quot; Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16&quot; Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16&quot; Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16&quot; Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16&quot; Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16&quot; Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16&quot; Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
56 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736039
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook Mainstream
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
1.77

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16" Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0)

Asus с диагональю 16 дюймов — это просторный и яркий экран, за которым приятно работать и смотреть фильмы. 10-ядерный процессор Intel уверенно справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими задачами. Вместительный SSD на 512 Гб обеспечивает быструю загрузку и достаточно пространства для ваших файлов. Клавиатура с подсветкой добавляет комфорта при работе в любое время суток. Два порта USB Type-C открывают больше возможностей для подключения современных устройств. Оперативная память DDR5 — это скорость и стабильность, а встроенная видеокарта отлично подойдёт для повседневных задач и онлайн-работы.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16" Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook Mainstream
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Asus с диагональю 16 дюймов — это просторный и яркий экран, за которым приятно работать и смотреть фильмы. 10-ядерный процессор Intel уверенно справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими задачами. Вместительный SSD на 512 Гб обеспечивает быструю загрузку и достаточно пространства для ваших файлов. Клавиатура с подсветкой добавляет комфорта при работе в любое время суток. Два порта USB Type-C открывают больше возможностей для подключения современных устройств. Оперативная память DDR5 — это скорость и стабильность, а встроенная видеокарта отлично подойдёт для повседневных задач и онлайн-работы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream B3605CVA-MB0955 16" Core 5 120U 16GB/512GB SSD/Intel Graphics Grey (90NX08J1-M010C0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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