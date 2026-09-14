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Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16" Ultra 5 225H 16GBb/512PCISSDGb DOS Gentle Grey (90NX08F1-M004K0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16" Ultra 5 225H 16GBb/512PCISSDGb DOS Gentle Grey (90NX08F1-M004K0)

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Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16&quot; ltra 5 225H 6384Mb/512PCISSDGb Gentle Grey (90NX08F1-M004K0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16&quot; ltra 5 225H 6384Mb/512PCISSDGb Gentle Grey (90NX08F1-M004K0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16&quot; ltra 5 225H 6384Mb/512PCISSDGb Gentle Grey (90NX08F1-M004K0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16&quot; ltra 5 225H 6384Mb/512PCISSDGb Gentle Grey (90NX08F1-M004K0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16&quot; ltra 5 225H 6384Mb/512PCISSDGb Gentle Grey (90NX08F1-M004K0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16&quot; ltra 5 225H 6384Mb/512PCISSDGb Gentle Grey (90NX08F1-M004K0) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16&quot; ltra 5 225H 6384Mb/512PCISSDGb Gentle Grey (90NX08F1-M004K0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16&quot; ltra 5 225H 6384Mb/512PCISSDGb Gentle Grey (90NX08F1-M004K0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16&quot; ltra 5 225H 6384Mb/512PCISSDGb Gentle Grey (90NX08F1-M004K0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16&quot; ltra 5 225H 6384Mb/512PCISSDGb Gentle Grey (90NX08F1-M004K0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16&quot; ltra 5 225H 6384Mb/512PCISSDGb Gentle Grey (90NX08F1-M004K0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16&quot; ltra 5 225H 6384Mb/512PCISSDGb Gentle Grey (90NX08F1-M004K0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16&quot; ltra 5 225H 6384Mb/512PCISSDGb Gentle Grey (90NX08F1-M004K0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16&quot; ltra 5 225H 6384Mb/512PCISSDGb Gentle Grey (90NX08F1-M004K0) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
84 680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736038
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
1.75

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16" Ultra 5 225H 16GBb/512PCISSDGb DOS Gentle Grey (90NX08F1-M004K0)

Этот ноутбук Asus с диагональю 16 дюймов создан для тех, кто ценит просторный экран и потрясающе четкое изображение — разрешение 2560x1600 порадует глаз при работе и развлечениях. Частота обновления 144 Гц делает картинку невероятно плавной, что оценят геймеры и те, кто любит динамичный видеоряд. Мощный 14-ядерный процессор легко справится с самыми ресурсоемкими задачами, а современная оперативная память DDR5 гарантирует быструю работу приложений и многозадачность. Накопитель SSD обеспечит молниеносную загрузку системы и файлов. Прочный корпус выполнен из алюминия — стильно и надежно. Удобная подсветка клавиатуры позволит работать с комфортом в любое время суток. Элегантный серый цвет подчеркивает деловой стиль. Модель поставляется без установленной операционной системы, даря свободу выбора ПО под ваши задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16" Ultra 5 225H 16GBb/512PCISSDGb DOS Gentle Grey (90NX08F1-M004K0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
2560x1600
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
144
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core Ultra 5
Модель процессора
225H
Частота процессора, ГГц
1.7
Количество ядер процессора
14
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Arc Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
50 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Asus с диагональю 16 дюймов создан для тех, кто ценит просторный экран и потрясающе четкое изображение — разрешение 2560x1600 порадует глаз при работе и развлечениях. Частота обновления 144 Гц делает картинку невероятно плавной, что оценят геймеры и те, кто любит динамичный видеоряд. Мощный 14-ядерный процессор легко справится с самыми ресурсоемкими задачами, а современная оперативная память DDR5 гарантирует быструю работу приложений и многозадачность. Накопитель SSD обеспечит молниеносную загрузку системы и файлов. Прочный корпус выполнен из алюминия — стильно и надежно. Удобная подсветка клавиатуры позволит работать с комфортом в любое время суток. Элегантный серый цвет подчеркивает деловой стиль. Модель поставляется без установленной операционной системы, даря свободу выбора ПО под ваши задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook B5605CCA-PL0128 16" Ultra 5 225H 16GBb/512PCISSDGb DOS Gentle Grey (90NX08F1-M004K0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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