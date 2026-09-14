Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6" FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6" FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0)
Этот ноутбук Asus с 16-дюймовым экраном подарит невероятно широкое рабочее пространство — удобно для работы, учёбы и развлечений. Шестиядерный процессор AMD и высокая частота 3,3 ГГц справятся с многозадачностью и ресурсоёмкими программами. Экран с разрешением 1920x1200 на IPS-матрице порадует чёткой и насыщенной картинкой, а частота обновления 144 Гц обеспечит максимально плавное изображение — такой ноутбук отлично проявит себя и в динамичных играх, и в просматривании контента. Скоростной SSD-накопитель моментально запускает программы и экономит время на загрузке данных, а современная оперативная память DDR5 поддержит работу даже при большой нагрузке. Лёгкий корпус из алюминия и пластика, оформленный в стильном сером цвете, стильно смотрится и легко переносится. Модель поставляется без ОС — для тех, кто ценит свободу выбора программного обеспечения.
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Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70595 15.6" FHD AMD Ryzen 5 150 16GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PH0)