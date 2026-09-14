Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70598 15.6" FHD AMD Ryzen 5 150 8GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PM0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70598 15.6" FHD AMD Ryzen 5 150 8GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PM0)
Этот ноутбук Asus с большим 16-дюймовым экраном погрузит в работу или развлечения благодаря чёткому IPS-дисплею с разрешением 1920x1200. Частота обновления 144 Гц оценят все, кто жаждет плавной картинки без подвисаний — будь то динамичные сцены в играх или работа с графикой. Мощный процессор AMD Ryzen 5 с частотой 3,3 ГГц легко справляется с многозадачностью и ресурсоёмкими задачами, а оперативная память DDR5 гарантирует быстродействие современного уровня. Лёгкий и стильный корпус сочетает пластик и алюминий — забота о прочности и мобильности. Устройство поставляется без операционной системы, так что вы сами выбираете, что установить и как использовать ноутбук.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 43 760 руб.10940 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SFA 16" IPS Ryzen 5 7535HS 8Gb/512Gb S...
-
В наличииЦена 43 760 руб.10940 руб. в СплитНоутбук HP 250R G10 15.6" FHD Core 3 100U/8Gb/SSD512Gb dk.silver...
-
В наличииЦена 43 860 руб.10965 руб. в СплитНоутбук CHUWI CoreBook Plus 16 AMD Ryzen 5 7430U/16Gb/512Gb SSD/...
-
В наличииЦена 44 160 руб.11040 руб. в СплитНоутбук ACER ASPIRE LITE CORE i3-1305U, 8GB, 256GB SSD,DOS, 16" ...
-
В наличииЦена 44 470 руб.11118 руб. в СплитНоутбук Rikor Neuro 5 15 OM-05 15.6" IPS Core i5-1235U 16Gb/512G...
-
В наличииЦена 44 550 руб.11138 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K15SRA 15.6" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb...
-
В наличииЦена 44 950 руб.11238 руб. в СплитНоутбук Tecno MegaBook K16SAA 16" IPS Core i5 13420H 8Gb/512Gb S...
-
В наличииЦена 44 960 руб.11240 руб. в СплитНоутбук Acer Aspire Lite AL15-49P-R7SB Ryzen 5 7430U 8Gb SSD512G...
-
В наличииЦена 45 270 руб.11318 руб. в СплитHP 250R G9 [B9YM7ET] Grey 15.6" {FHD Core 3 100U/ 8Gb/512Gb SS...
-
В наличииЦена 45 740 руб.11435 руб. в СплитНоутбук Asus Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5032 Ryzen 5 40 8Gb SSD512...
-
В наличииЦена 45 740 руб.11435 руб. в СплитНоутбук ASUS Vivobook Go 15 E1504FA-BQ5036 AMD Ryzen 5 40/8Gb (s...
-
В наличииЦена 45 740 руб.11435 руб. в СплитНоутбук Infinix Xbook 15 YL512 15" Core i5-1334U 16/512GB Silver
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, Серый, AMD Ryzen 5, Для программирования, 16 дюймов, Без ОС, Для дизайнера, 8 Гб ОЗУ, Для работы, IPS, AMD, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Mainstream PM1503CDA-S70598 15.6" FHD AMD Ryzen 5 150 8GB/512GB SSD Grey (90NX09D1-M00PM0)