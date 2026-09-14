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Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6" FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6" FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0)

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Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 8
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 9
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 10
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 11
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 12
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 13
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook Entry
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 11
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 12
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 13
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6&quot; FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
76 820 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736034
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook Entry
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6" FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0)

Стильный черный ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма и четким разрешением 1920x1080 создан для комфортной работы и развлечений. Современная IPS-матрица передаёт яркие, насыщенные цвета, а подсветка клавиатуры гарантирует удобство даже при работе в темноте. Мощный 10-ядерный процессор и быстрая оперативная память DDR5 отвечают за плавную работу приложений. SSD-накопитель обеспечивает мгновенную загрузку системы и файлов, а новейшая Windows 11 Pro открывает доступ к последним функциям. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук практичным для ежедневного использования и мобильности.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6" FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook Entry
Операционная система
Windows 11 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i7
Развернуть
Модель процессора
150U
Частота процессора, ГГц
1.2
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Втч
Материал корпуса
пластик
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный черный ноутбук Asus с экраном 15,6 дюйма и четким разрешением 1920x1080 создан для комфортной работы и развлечений. Современная IPS-матрица передаёт яркие, насыщенные цвета, а подсветка клавиатуры гарантирует удобство даже при работе в темноте. Мощный 10-ядерный процессор и быстрая оперативная память DDR5 отвечают за плавную работу приложений. SSD-накопитель обеспечивает мгновенную загрузку системы и файлов, а новейшая Windows 11 Pro открывает доступ к последним функциям. Лёгкий пластиковый корпус делает ноутбук практичным для ежедневного использования и мобильности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-S77902X 15.6" FHD i7 150U 16GB/1TB SSD W11Pro (90NX0801-M08ZF0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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