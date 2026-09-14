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Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0)

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Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook Essential
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 000 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736033
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook Essential
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
1.64

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0)

Универсальный ноутбук Asus с большим 15,6-дюймовым экраном подарит яркое и чёткое изображение благодаря IPS-матрице и разрешению 1920x1080. 10-ядерный процессор справится с многозадачностью, а современная оперативная память DDR5 обеспечит высокую скорость работы. SSD-накопитель ускоряет загрузку и открытие программ. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной даже в вечернее время, а стильный серый корпус сохраняет лёгкость и компактность устройства. Отличный вариант для учёбы, работы и развлечений — просто установите нужную операционную систему и используйте ноутбук под свои задачи.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook Essential
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Вт-ч
Материал корпуса
пластик
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный ноутбук Asus с большим 15,6-дюймовым экраном подарит яркое и чёткое изображение благодаря IPS-матрице и разрешению 1920x1080. 10-ядерный процессор справится с многозадачностью, а современная оперативная память DDR5 обеспечит высокую скорость работы. SSD-накопитель ускоряет загрузку и открытие программ. Подсветка клавиатуры делает работу комфортной даже в вечернее время, а стильный серый корпус сохраняет лёгкость и компактность устройства. Отличный вариант для учёбы, работы и развлечений — просто установите нужную операционную систему и используйте ноутбук под свои задачи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook Essential B1503CVA-S77900 15.6 FHD Core 5 120U 16GB/512GB SSD Intel UHD Graphics Grey (90NX0801-M08ZD0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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