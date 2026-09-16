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Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0)

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Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 6
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 7
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 8
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 9
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 10
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook Entry
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 6
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 7
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 8
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 9
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 10
  • Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6&quot; FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
61 670 руб. 
Начислим 987 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736031
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0)
61 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook Entry
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
1.64

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0)

Ноутбук Asus с 15,6-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1080 — отличный вариант для работы и развлечений. Экран дарит насыщенные цвета и широкие углы обзора, а стандартная частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное изображение во время повседневных задач. Благодаря процессору Intel Core i5 с частотой 1,4 ГГц устройство справляется с офисными задачами, интернет-сёрфингом и мультимедиа. Встроенная Intel UHD Graphics подойдёт для просмотра видео, лёгкого редактирования фото и работы с графикой. SSD-накопитель на 512 Гб приятно удивит быстрой загрузкой и большим запасом памяти для документов, фильмов и программ. Оперативная память на 8 Гб позволит держать открытыми сразу несколько приложений без тормозов. Ноутбук поставляется без операционной системы, что позволит самостоятельно выбрать подходящее программное обеспечение. Элегантный серый цвет корпуса подчеркнёт современный стиль устройства.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Asus ExpertBook Entry
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
15.6
Разрешение экрана
1920x1080
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
2
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI
Версия Bluetooth
v5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Скорость сетевого адаптера
10/100/1000 Мбит/сек
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
42 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Ноутбук Asus с 15,6-дюймовым IPS-экраном и чётким разрешением 1920x1080 — отличный вариант для работы и развлечений. Экран дарит насыщенные цвета и широкие углы обзора, а стандартная частота обновления 60 Гц обеспечивает плавное изображение во время повседневных задач. Благодаря процессору Intel Core i5 с частотой 1,4 ГГц устройство справляется с офисными задачами, интернет-сёрфингом и мультимедиа. Встроенная Intel UHD Graphics подойдёт для просмотра видео, лёгкого редактирования фото и работы с графикой. SSD-накопитель на 512 Гб приятно удивит быстрой загрузкой и большим запасом памяти для документов, фильмов и программ. Оперативная память на 8 Гб позволит держать открытыми сразу несколько приложений без тормозов. Ноутбук поставляется без операционной системы, что позволит самостоятельно выбрать подходящее программное обеспечение. Элегантный серый цвет корпуса подчеркнёт современный стиль устройства.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Asus ExpertBook Entry B1503CVA-I58512BDD 15.6" FHD 5 120U 8GB/512GB SSD (90NX0801-M05UR0) - по цене 61670 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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