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Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP2161 14" OLED CORE 5 120U 16GB/512GB Black (90NX05W1-M02ZT0) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP2161 14" OLED CORE 5 120U 16GB/512GB Black (90NX05W1-M02ZT0)

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Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP2161 14&quot; OLED CORE 5 120U 16GB/512GB Black (90NX05W1-M02ZT0) - фото 1
Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP2161 14&quot; OLED CORE 5 120U 16GB/512GB Black (90NX05W1-M02ZT0) - фото 2
Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP2161 14&quot; OLED CORE 5 120U 16GB/512GB Black (90NX05W1-M02ZT0) - фото 3
Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP2161 14&quot; OLED CORE 5 120U 16GB/512GB Black (90NX05W1-M02ZT0) - фото 4
Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP2161 14&quot; OLED CORE 5 120U 16GB/512GB Black (90NX05W1-M02ZT0) - фото 5
Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP2161 14&quot; OLED CORE 5 120U 16GB/512GB Black (90NX05W1-M02ZT0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Asus ExpertBook Premium
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP2161 14&quot; OLED CORE 5 120U 16GB/512GB Black (90NX05W1-M02ZT0) - фото 1
  • Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP2161 14&quot; OLED CORE 5 120U 16GB/512GB Black (90NX05W1-M02ZT0) - фото 2
  • Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP2161 14&quot; OLED CORE 5 120U 16GB/512GB Black (90NX05W1-M02ZT0) - фото 3
  • Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP2161 14&quot; OLED CORE 5 120U 16GB/512GB Black (90NX05W1-M02ZT0) - фото 4
  • Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP2161 14&quot; OLED CORE 5 120U 16GB/512GB Black (90NX05W1-M02ZT0) - фото 5
  • Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP2161 14&quot; OLED CORE 5 120U 16GB/512GB Black (90NX05W1-M02ZT0) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 370 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736027
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook Premium
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
90
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
63 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP2161 14" OLED CORE 5 120U 16GB/512GB Black (90NX05W1-M02ZT0)

Компактный 14-дюймовый ультрабук Asus открывает перед вами широкие возможности — лёгкий корпус из металла надёжно защищает устройство, а современная матрица OLED обеспечивает яркое и насыщенное изображение. Мощный 10-ядерный процессор Intel уверенно справляется с многозадачностью, а встроенная видеокарта идеально подходит для работы и отдыха при невысоком энергопотреблении. Быстрый SSD на 512 Гб ускоряет загрузку системы и приложений. Два USB Type-C делают подключение периферии быстрым и удобным, а наличие сканера отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в темноте. Аккумулятор Li-Pol помогает ноутбуку быть лёгким и автономным — такой ультрабук станет вашим идеальным спутником в поездках и работе вне офиса.

Отзывы о товаре Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP2161 14" OLED CORE 5 120U 16GB/512GB Black (90NX05W1-M02ZT0)




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Asus ExpertBook Premium
Операционная система
без ОС
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14
Разрешение экрана
2880x1800
Тип матрицы
OLED
Частота обновления экрана
90
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Intel
Развернуть
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
120U
Частота процессора, ГГц
1.4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel Iris Xe Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
1
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
HDMI, 2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
63 Вт-ч
Материал корпуса
металл
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Компактный 14-дюймовый ультрабук Asus открывает перед вами широкие возможности — лёгкий корпус из металла надёжно защищает устройство, а современная матрица OLED обеспечивает яркое и насыщенное изображение. Мощный 10-ядерный процессор Intel уверенно справляется с многозадачностью, а встроенная видеокарта идеально подходит для работы и отдыха при невысоком энергопотреблении. Быстрый SSD на 512 Гб ускоряет загрузку системы и приложений. Два USB Type-C делают подключение периферии быстрым и удобным, а наличие сканера отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в темноте. Аккумулятор Li-Pol помогает ноутбуку быть лёгким и автономным — такой ультрабук станет вашим идеальным спутником в поездках и работе вне офиса.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP2161 14" OLED CORE 5 120U 16GB/512GB Black (90NX05W1-M02ZT0) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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