Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP2161 14" OLED CORE 5 120U 16GB/512GB Black (90NX05W1-M02ZT0)
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Asus ExpertBook Premium B9403CVAR-PP2161 14" OLED CORE 5 120U 16GB/512GB Black (90NX05W1-M02ZT0)
Компактный 14-дюймовый ультрабук Asus открывает перед вами широкие возможности — лёгкий корпус из металла надёжно защищает устройство, а современная матрица OLED обеспечивает яркое и насыщенное изображение. Мощный 10-ядерный процессор Intel уверенно справляется с многозадачностью, а встроенная видеокарта идеально подходит для работы и отдыха при невысоком энергопотреблении. Быстрый SSD на 512 Гб ускоряет загрузку системы и приложений. Два USB Type-C делают подключение периферии быстрым и удобным, а наличие сканера отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Подсветка клавиатуры позволяет комфортно работать даже в темноте. Аккумулятор Li-Pol помогает ноутбуку быть лёгким и автономным — такой ультрабук станет вашим идеальным спутником в поездках и работе вне офиса.
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