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Ноутбук Aquarius Cmp NS636 (АМПР.466539.269-14) 16" CORE i5 1235U 16GB/SSD 512GB (QRCN-NS6361512116S151SCN2TNNNN) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Aquarius Cmp NS636 (АМПР.466539.269-14) 16" CORE i5 1235U 16GB/SSD 512GB (QRCN-NS6361512116S151SCN2TNNNN)

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Ноутбук Aquarius Cmp NS636 (АМПР.466539.269-14) 16&quot; CORE i5 1235U 16GB/SSD 512GB (QRCN-NS6361512116S151SCN2TNNNN) - фото 1
Ноутбук Aquarius Cmp NS636 (АМПР.466539.269-14) 16&quot; CORE i5 1235U 16GB/SSD 512GB (QRCN-NS6361512116S151SCN2TNNNN) - фото 2
Ноутбук Aquarius Cmp NS636 (АМПР.466539.269-14) 16&quot; CORE i5 1235U 16GB/SSD 512GB (QRCN-NS6361512116S151SCN2TNNNN) - фото 3
Ноутбук Aquarius Cmp NS636 (АМПР.466539.269-14) 16&quot; CORE i5 1235U 16GB/SSD 512GB (QRCN-NS6361512116S151SCN2TNNNN) - фото 4
Ноутбук Aquarius Cmp NS636 (АМПР.466539.269-14) 16&quot; CORE i5 1235U 16GB/SSD 512GB (QRCN-NS6361512116S151SCN2TNNNN) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Aquarius Cmp NS636
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS636 (АМПР.466539.269-14) 16&quot; CORE i5 1235U 16GB/SSD 512GB (QRCN-NS6361512116S151SCN2TNNNN) - фото 1
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS636 (АМПР.466539.269-14) 16&quot; CORE i5 1235U 16GB/SSD 512GB (QRCN-NS6361512116S151SCN2TNNNN) - фото 2
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS636 (АМПР.466539.269-14) 16&quot; CORE i5 1235U 16GB/SSD 512GB (QRCN-NS6361512116S151SCN2TNNNN) - фото 3
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS636 (АМПР.466539.269-14) 16&quot; CORE i5 1235U 16GB/SSD 512GB (QRCN-NS6361512116S151SCN2TNNNN) - фото 4
  • Ноутбук Aquarius Cmp NS636 (АМПР.466539.269-14) 16&quot; CORE i5 1235U 16GB/SSD 512GB (QRCN-NS6361512116S151SCN2TNNNN) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
159 880 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736025
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Характеристики

Бренд
Aquarius
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aquarius Cmp NS636
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Aquarius Cmp NS636 (АМПР.466539.269-14) 16" CORE i5 1235U 16GB/SSD 512GB (QRCN-NS6361512116S151SCN2TNNNN)

Aquarius выделяется мощным 10-ядерным процессором Intel Core i5 — он создан для многозадачности, уверенно справится с тяжёлыми задачами и современными приложениями. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 порадует насыщенной картинкой и большой рабочей областью. Частота обновления 60 Гц обеспечивает комфортную работу без мерцания. Благодаря 16 Гб быстрой DDR5-памяти и SSD-накопителю ноутбук моментально запускает программы и легко переключается между ними. Стильный серый корпус отлично впишется в любой интерьер, а отсутствие предустановленной операционной системы позволит настроить устройство именно под себя.

Отзывы о товаре Ноутбук Aquarius Cmp NS636 (АМПР.466539.269-14) 16" CORE i5 1235U 16GB/SSD 512GB (QRCN-NS6361512116S151SCN2TNNNN)




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Характеристики
Бренд
Aquarius
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Aquarius Cmp NS636
Операционная система
без ОС
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
16
Разрешение экрана
1920x1200
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Производитель процессора
Intel
Серия процессора
Intel Core i5
Развернуть
Модель процессора
1235U
Частота процессора, ГГц
1.3
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Intel UHD Graphics
Тип видеокарты
встроенная
Объем видеопамяти, Гб
SMA
Количество портов USB 3.0
3
Количество портов USB Type-C
1
Видео интерфейсы
HDMI, Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-lon
Энергоемкость батареи
57 Втч
Материал корпуса
пластик
Страна производитель
Китай
Описание
Aquarius выделяется мощным 10-ядерным процессором Intel Core i5 — он создан для многозадачности, уверенно справится с тяжёлыми задачами и современными приложениями. 16-дюймовый IPS-экран с разрешением 1920x1200 порадует насыщенной картинкой и большой рабочей областью. Частота обновления 60 Гц обеспечивает комфортную работу без мерцания. Благодаря 16 Гб быстрой DDR5-памяти и SSD-накопителю ноутбук моментально запускает программы и легко переключается между ними. Стильный серый корпус отлично впишется в любой интерьер, а отсутствие предустановленной операционной системы позволит настроить устройство именно под себя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Aquarius Cmp NS636 (АМПР.466539.269-14) 16" CORE i5 1235U 16GB/SSD 512GB (QRCN-NS6361512116S151SCN2TNNNN) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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