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Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A) - фото 7
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Объем оперативной памяти
48 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A) - фото 7
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16&quot; Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
359 420 руб. 
Начислим 5751 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 736024
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A)
359 420 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
Liquid Retina XDR
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5 Pro
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
48 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 20 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 5, HDMI
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
40х29х8
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A)

Этот ноутбук Apple создан для тех, кто привык работать на максимальной скорости. Большой 16,2-дюймовый экран с высочайшим разрешением 3456x2234 и матрицей Liquid Retina XDR поражает яркостью и насыщенностью цвета, делая любые визуальные задачи настоящим удовольствием. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность при прокрутке и работе с графикой, что особенно ценят дизайнеры и видеомонтажёры. Мощный процессор Apple M5 с 18 ядрами и частотой 3,048 ГГц легко справляется даже с ресурсоёмкими задачами: монтаж видео, моделирование, сложные вычисления — всё быстро и без задержек. Впечатляющие 48 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5x гарантируют мгновенный отклик системы даже при запуске десятков приложений одновременно. Работайте в Mac OS с комфортом и скоростью, которые задают тенденции в мире ноутбуков. Apple — это всегда про производительность, стиль и передовые технологии.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
Liquid Retina XDR
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5 Pro
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
18
Объем оперативной памяти
48 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 Pro 20 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 5, HDMI
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 be
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Вт-ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Apple создан для тех, кто привык работать на максимальной скорости. Большой 16,2-дюймовый экран с высочайшим разрешением 3456x2234 и матрицей Liquid Retina XDR поражает яркостью и насыщенностью цвета, делая любые визуальные задачи настоящим удовольствием. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность при прокрутке и работе с графикой, что особенно ценят дизайнеры и видеомонтажёры. Мощный процессор Apple M5 с 18 ядрами и частотой 3,048 ГГц легко справляется даже с ресурсоёмкими задачами: монтаж видео, моделирование, сложные вычисления — всё быстро и без задержек. Впечатляющие 48 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5x гарантируют мгновенный отклик системы даже при запуске десятков приложений одновременно. Работайте в Mac OS с комфортом и скоростью, которые задают тенденции в мире ноутбуков. Apple — это всегда про производительность, стиль и передовые технологии.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A) - по цене 359420 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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