Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Объем оперативной памяти
48 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A)
Этот ноутбук Apple создан для тех, кто привык работать на максимальной скорости. Большой 16,2-дюймовый экран с высочайшим разрешением 3456x2234 и матрицей Liquid Retina XDR поражает яркостью и насыщенностью цвета, делая любые визуальные задачи настоящим удовольствием. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность при прокрутке и работе с графикой, что особенно ценят дизайнеры и видеомонтажёры.
Мощный процессор Apple M5 с 18 ядрами и частотой 3,048 ГГц легко справляется даже с ресурсоёмкими задачами: монтаж видео, моделирование, сложные вычисления — всё быстро и без задержек. Впечатляющие 48 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5x гарантируют мгновенный отклик системы даже при запуске десятков приложений одновременно.
Работайте в Mac OS с комфортом и скоростью, которые задают тенденции в мире ноутбуков. Apple — это всегда про производительность, стиль и передовые технологии.
Этот ноутбук Apple создан для тех, кто привык работать на максимальной скорости. Большой 16,2-дюймовый экран с высочайшим разрешением 3456x2234 и матрицей Liquid Retina XDR поражает яркостью и насыщенностью цвета, делая любые визуальные задачи настоящим удовольствием. Частота обновления 120 Гц обеспечивает плавность при прокрутке и работе с графикой, что особенно ценят дизайнеры и видеомонтажёры.
Мощный процессор Apple M5 с 18 ядрами и частотой 3,048 ГГц легко справляется даже с ресурсоёмкими задачами: монтаж видео, моделирование, сложные вычисления — всё быстро и без задержек. Впечатляющие 48 Гб оперативной памяти стандарта LPDDR5x гарантируют мгновенный отклик системы даже при запуске десятков приложений одновременно.
Работайте в Mac OS с комфортом и скоростью, которые задают тенденции в мире ноутбуков. Apple — это всегда про производительность, стиль и передовые технологии.
Купить Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A) - по цене 359420 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch 2026 16" Liquid Retina XDR M5 Pro 18C CPU 20C GPU/48GB/1TB SSD Space Black (MGEC4LL/A)