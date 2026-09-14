Top.Mail.Ru
Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2025 15.3" Liquid Retina M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD Silver (США) (MW1H3LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2025 15.3" Liquid Retina M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD Silver (США) (MW1H3LL/A)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2025 15.3&quot; Liquid Retina M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD Silver (США) (MW1H3LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2025 15.3&quot; Liquid Retina M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD Silver (США) (MW1H3LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2025 15.3&quot; Liquid Retina M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD Silver (США) (MW1H3LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2025 15.3&quot; Liquid Retina M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD Silver (США) (MW1H3LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2025 15.3&quot; Liquid Retina M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD Silver (США) (MW1H3LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Объем оперативной памяти
16 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2025 15.3&quot; Liquid Retina M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD Silver (США) (MW1H3LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2025 15.3&quot; Liquid Retina M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD Silver (США) (MW1H3LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2025 15.3&quot; Liquid Retina M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD Silver (США) (MW1H3LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2025 15.3&quot; Liquid Retina M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD Silver (США) (MW1H3LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2025 15.3&quot; Liquid Retina M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD Silver (США) (MW1H3LL/A) - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
121 940 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736020
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Модель процессора
10 core
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2025 15.3" Liquid Retina M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD Silver (США) (MW1H3LL/A)

Этот ноутбук Apple — настоящая находка для ценителей лёгкости и мощи. Диагональ 15,3 дюйма с чётким разрешением 2880x1864 подарит живое изображение и комфорт для глаз в любом сценарии — будь то творчество или работа. Лёгкий вес 1,51 кг позволит брать его с собой хоть каждый день. Быстрый SSD объёмом 512 Гб справится с хранением важных файлов, а оперативная память 16 Гб даст плавную работу даже при многозадачности. Сердце системы — фирменный процессор Apple M4, идеально подходящий для ресурсоёмких задач. Подсветка клавиатуры делает работу удобной, а сканер отпечатка пальца позаботится о безопасности данных. Алюминиевый корпус сочетает стиль с практичностью, а современный аккумулятор типа Li-Pol обеспечивает долгую автономную работу. Версия Bluetooth v5.3 позволит легко подключать устройства без проводов. Управляйте всем этим потенциалом на Mac OS — платформе, созданной для комфорта и эффективности.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2025 15.3" Liquid Retina M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD Silver (США) (MW1H3LL/A)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ноутбук
Линейка
Apple MacBook Air
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
15.3
Разрешение экрана
2880x1864
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Модель процессора
10 core
Частота процессора, ГГц
4
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
16 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5x
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M4 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Видео интерфейсы
2 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка 4G LTE
нет
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
66.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Этот ноутбук Apple — настоящая находка для ценителей лёгкости и мощи. Диагональ 15,3 дюйма с чётким разрешением 2880x1864 подарит живое изображение и комфорт для глаз в любом сценарии — будь то творчество или работа. Лёгкий вес 1,51 кг позволит брать его с собой хоть каждый день. Быстрый SSD объёмом 512 Гб справится с хранением важных файлов, а оперативная память 16 Гб даст плавную работу даже при многозадачности. Сердце системы — фирменный процессор Apple M4, идеально подходящий для ресурсоёмких задач. Подсветка клавиатуры делает работу удобной, а сканер отпечатка пальца позаботится о безопасности данных. Алюминиевый корпус сочетает стиль с практичностью, а современный аккумулятор типа Li-Pol обеспечивает долгую автономную работу. Версия Bluetooth v5.3 позволит легко подключать устройства без проводов. Управляйте всем этим потенциалом на Mac OS — платформе, созданной для комфорта и эффективности.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Air 15-inch 2025 15.3" Liquid Retina M4 10C CPU 10C GPU/16GB/512GB SSD Silver (США) (MW1H3LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...