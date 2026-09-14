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Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Citrus (MHFD4LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Citrus (MHFD4LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0&#039;&#039; Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Citrus (MHFD4LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0&#039;&#039; Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Citrus (MHFD4LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0&#039;&#039; Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Citrus (MHFD4LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0&#039;&#039; Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Citrus (MHFD4LL/A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
желтый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Объем оперативной памяти
8 Гб
Объем SSD
256 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0&#039;&#039; Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Citrus (MHFD4LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0&#039;&#039; Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Citrus (MHFD4LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0&#039;&#039; Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Citrus (MHFD4LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0&#039;&#039; Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Citrus (MHFD4LL/A) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
66 030 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736018
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
желтый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Тип матрицы
Liquid Retina
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple A18 Pro
Модель процессора
A18 Pro
Частота процессора, ГГц
3.78
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple A18 Pro 5 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
36.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.2

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Citrus (MHFD4LL/A)

Яркий жёлтый MacBook от Apple не только выделяется своим цветом, но и порадует впечатляющим изображением на жидкокристаллическом Liquid Retina-дисплее диагональю 13 дюймов с расширенным разрешением 2408x1506. Такой экран подарит чёткую картинку и насыщенные цвета в любых задачах — от работы до отдыха. Лёгкий алюминиевый корпус сочетает прочность с элегантностью, а компактные размеры делают ноутбук удобным для путешествий и работы вне дома. Встроенная видеокарта идеально подойдёт для повседневных задач и просмотра мультимедиа, а 8 Гб оперативной памяти обеспечат плавную работу Mac OS и позволят легко переключаться между приложениями. Молниеносный SSD-накопитель значительно ускоряет запуск системы и приложений. MacBook — стильный помощник для тех, кто ценит яркость, надёжность и производительность.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Citrus (MHFD4LL/A)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Neo
Операционная система
Mac OS
Цвет
желтый
Диагональ экрана, дюйм
13
Разрешение экрана
2408x1506
Тип матрицы
Liquid Retina
Частота обновления экрана
60
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple A18 Pro
Модель процессора
A18 Pro
Частота процессора, ГГц
3.78
Количество ядер процессора
6
Объем оперативной памяти
8 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR4X
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
256 Гб
Графический контроллер
Apple A18 Pro 5 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
2
Версия Bluetooth
v6.0
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Энергоемкость батареи
36.5 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Подсветка клавиатуры
нет
Страна производитель
Китай
Описание
Яркий жёлтый MacBook от Apple не только выделяется своим цветом, но и порадует впечатляющим изображением на жидкокристаллическом Liquid Retina-дисплее диагональю 13 дюймов с расширенным разрешением 2408x1506. Такой экран подарит чёткую картинку и насыщенные цвета в любых задачах — от работы до отдыха. Лёгкий алюминиевый корпус сочетает прочность с элегантностью, а компактные размеры делают ноутбук удобным для путешествий и работы вне дома. Встроенная видеокарта идеально подойдёт для повседневных задач и просмотра мультимедиа, а 8 Гб оперативной памяти обеспечат плавную работу Mac OS и позволят легко переключаться между приложениями. Молниеносный SSD-накопитель значительно ускоряет запуск системы и приложений. MacBook — стильный помощник для тех, кто ценит яркость, надёжность и производительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Citrus (MHFD4LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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