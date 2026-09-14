Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Citrus (MHFD4LL/A)
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Citrus (MHFD4LL/A)
Яркий жёлтый MacBook от Apple не только выделяется своим цветом, но и порадует впечатляющим изображением на жидкокристаллическом Liquid Retina-дисплее диагональю 13 дюймов с расширенным разрешением 2408x1506. Такой экран подарит чёткую картинку и насыщенные цвета в любых задачах — от работы до отдыха. Лёгкий алюминиевый корпус сочетает прочность с элегантностью, а компактные размеры делают ноутбук удобным для путешествий и работы вне дома. Встроенная видеокарта идеально подойдёт для повседневных задач и просмотра мультимедиа, а 8 Гб оперативной памяти обеспечат плавную работу Mac OS и позволят легко переключаться между приложениями. Молниеносный SSD-накопитель значительно ускоряет запуск системы и приложений. MacBook — стильный помощник для тех, кто ценит яркость, надёжность и производительность.
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Теги товара: Для дома, Для офиса, 8 Гб ОЗУ, Маленькие, Для работы, для студента, для школы и школьника, С SSD
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Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 14 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, HP, Для учебы
Теги товара: Для дома, Для офиса, 8 Гб ОЗУ, Маленькие, Для работы, для студента, для школы и школьника, С SSD
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Neo 13-inch 2026 13.0'' Liquid Retina A18 6C CPU 5C GPU/8GB/256GB SSD Citrus (MHFD4LL/A)