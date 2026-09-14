Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2" Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
205 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736017
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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Втг
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.8
Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2" Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A)
Стильный черный ноутбук Apple с экраном 14,2 дюйма и высоким разрешением 3024x1964 — гармония компактности и четкой детализации изображения. Быстрая IPS-матрица с частотой обновления 120 Гц делает работу и развлечения плавными и приятными для глаз. Мощный процессор Apple M5 с 10 ядрами и частотой 3,048 ГГц обеспечивает молниеносную реакцию в любых задачах — от творчества до многозадачности. 32 Гб оперативной памяти DDR5 — простор для современных приложений и быстрой работы без малейших задержек. Операционная система Mac OS открывает мир удобства, стабильности и безупречного стиля Apple.
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Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Втг
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Стильный черный ноутбук Apple с экраном 14,2 дюйма и высоким разрешением 3024x1964 — гармония компактности и четкой детализации изображения. Быстрая IPS-матрица с частотой обновления 120 Гц делает работу и развлечения плавными и приятными для глаз. Мощный процессор Apple M5 с 10 ядрами и частотой 3,048 ГГц обеспечивает молниеносную реакцию в любых задачах — от творчества до многозадачности. 32 Гб оперативной памяти DDR5 — простор для современных приложений и быстрой работы без малейших задержек. Операционная система Mac OS открывает мир удобства, стабильности и безупречного стиля Apple.
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника
Смотрите также: Аксессуары для ноутбуков, Защита питания, Компьютерные комплектующие, Ламинаторы, Моноблоки, Ноутбуки, Периферийные устройства и аксессуары, Принтеры и МФУ, Программное обеспечение, Расходные материалы, Серверное оборудование, Сетевое оборудование, Системные блоки и неттопы, Уничтожители бумаг, 15 дюймов, 13 дюймов, Apple, ASUS, Chuwi, Dell, Digma, Gigabyte, Для офиса, HP, Для учебы
Теги товара: 14 дюймов, Для дома, Черный, Для программирования, Для 3d моделирования, 32 Гб ОЗУ, Для дизайнера, Для работы, IPS, для студента, для школы и школьника
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2" Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2" Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A)