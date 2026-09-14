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Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2" Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2" Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A)

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Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A) - фото 4
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A) - фото 5
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A) - фото 6
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A) - фото 7
Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Объем оперативной памяти
32 Гб
Объем SSD
1024 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A) - фото 4
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A) - фото 5
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A) - фото 6
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A) - фото 7
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2&quot; Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
205 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736017
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Втг
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.8

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2" Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A)

Стильный черный ноутбук Apple с экраном 14,2 дюйма и высоким разрешением 3024x1964 — гармония компактности и четкой детализации изображения. Быстрая IPS-матрица с частотой обновления 120 Гц делает работу и развлечения плавными и приятными для глаз. Мощный процессор Apple M5 с 10 ядрами и частотой 3,048 ГГц обеспечивает молниеносную реакцию в любых задачах — от творчества до многозадачности. 32 Гб оперативной памяти DDR5 — простор для современных приложений и быстрой работы без малейших задержек. Операционная система Mac OS открывает мир удобства, стабильности и безупречного стиля Apple.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2" Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A)




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
ультрабук
Линейка
Apple MacBook Pro 14
Операционная система
Mac OS
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
14.2
Разрешение экрана
3024x1964
Тип матрицы
IPS
Частота обновления экрана
120
Сенсорный экран
нет
Производитель процессора
Apple
Развернуть
Серия процессора
Apple M5
Модель процессора
M5
Частота процессора, ГГц
3.048
Количество ядер процессора
10
Объем оперативной памяти
32 Гб
Тип оперативной памяти
DDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
1024 Гб
Графический контроллер
Apple M5 10 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
72.4 Втг
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Стильный черный ноутбук Apple с экраном 14,2 дюйма и высоким разрешением 3024x1964 — гармония компактности и четкой детализации изображения. Быстрая IPS-матрица с частотой обновления 120 Гц делает работу и развлечения плавными и приятными для глаз. Мощный процессор Apple M5 с 10 ядрами и частотой 3,048 ГГц обеспечивает молниеносную реакцию в любых задачах — от творчества до многозадачности. 32 Гб оперативной памяти DDR5 — простор для современных приложений и быстрой работы без малейших задержек. Операционная система Mac OS открывает мир удобства, стабильности и безупречного стиля Apple.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro 14-inch 2025 14.2" Liquid Retina XDR M5 10C CPU 10C GPU/32GB/1TB SSD Space Black (MJ3D4LL/A) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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