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Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Объем оперативной памяти
18 Гб
Объем SSD
512 Гб
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
217 240 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 736015
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Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch Late 2023 16" Liquid Retina XDR M3 Pro 12C CPU 18C GPU/18GB/512GB SSD Silver (Z1AJ0005H)
Впечатляющий 16,2-дюймовый экран с высоким разрешением 3456x2234 дарит невероятно чёткую и реалистичную картинку — идеально для работы с графикой, просмотра фильмов или творчества. Производительный процессор Apple и 18 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают плавную работу даже с самыми требовательными задачами. Молниеносный SSD на 512 Гб предлагает достаточно места для всех файлов и быструю загрузку программ.
Крупная клавиатура с подсветкой делает работу удобной даже в темноте, а встроенный сканер отпечатка пальца добавляет защиты и скорости при входе. Встроенный кард-ридер бережёт время при переносе данных, а современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает стабильное подключение к другим устройствам. Корпус из алюминия сочетает стиль и прочность, подчеркивая премиальный статус ноутбука. Аккумулятор Li-Pol гарантирует надёжную автономность, а операционная система Mac OS открывает доступ ко всем возможностям экосистемы Apple. Macbook — выбор тех, кто ценит мощность и комфорт каждый день.
Впечатляющий 16,2-дюймовый экран с высоким разрешением 3456x2234 дарит невероятно чёткую и реалистичную картинку — идеально для работы с графикой, просмотра фильмов или творчества. Производительный процессор Apple и 18 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают плавную работу даже с самыми требовательными задачами. Молниеносный SSD на 512 Гб предлагает достаточно места для всех файлов и быструю загрузку программ.
Крупная клавиатура с подсветкой делает работу удобной даже в темноте, а встроенный сканер отпечатка пальца добавляет защиты и скорости при входе. Встроенный кард-ридер бережёт время при переносе данных, а современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает стабильное подключение к другим устройствам. Корпус из алюминия сочетает стиль и прочность, подчеркивая премиальный статус ноутбука. Аккумулятор Li-Pol гарантирует надёжную автономность, а операционная система Mac OS открывает доступ ко всем возможностям экосистемы Apple. Macbook — выбор тех, кто ценит мощность и комфорт каждый день.
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch Late 2023 16" Liquid Retina XDR M3 Pro 12C CPU 18C GPU/18GB/512GB SSD Silver (Z1AJ0005H) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch Late 2023 16" Liquid Retina XDR M3 Pro 12C CPU 18C GPU/18GB/512GB SSD Silver (Z1AJ0005H)