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Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch Late 2023 16" Liquid Retina XDR M3 Pro 12C CPU 18C GPU/18GB/512GB SSD Silver (Z1AJ0005H) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch Late 2023 16" Liquid Retina XDR M3 Pro 12C CPU 18C GPU/18GB/512GB SSD Silver (Z1AJ0005H)

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Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch Late 2023 16&quot; Liquid Retina XDR M3 Pro 12C CPU 18C GPU/18GB/512GB SSD Silver (Z1AJ0005H) - фото 1
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch Late 2023 16&quot; Liquid Retina XDR M3 Pro 12C CPU 18C GPU/18GB/512GB SSD Silver (Z1AJ0005H) - фото 2
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch Late 2023 16&quot; Liquid Retina XDR M3 Pro 12C CPU 18C GPU/18GB/512GB SSD Silver (Z1AJ0005H) - фото 3
Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch Late 2023 16&quot; Liquid Retina XDR M3 Pro 12C CPU 18C GPU/18GB/512GB SSD Silver (Z1AJ0005H) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Ноутбуки
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Объем оперативной памяти
18 Гб
Объем SSD
512 Гб
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch Late 2023 16&quot; Liquid Retina XDR M3 Pro 12C CPU 18C GPU/18GB/512GB SSD Silver (Z1AJ0005H) - фото 1
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch Late 2023 16&quot; Liquid Retina XDR M3 Pro 12C CPU 18C GPU/18GB/512GB SSD Silver (Z1AJ0005H) - фото 2
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch Late 2023 16&quot; Liquid Retina XDR M3 Pro 12C CPU 18C GPU/18GB/512GB SSD Silver (Z1AJ0005H) - фото 3
  • Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch Late 2023 16&quot; Liquid Retina XDR M3 Pro 12C CPU 18C GPU/18GB/512GB SSD Silver (Z1AJ0005H) - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
217 240 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 736015
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Характеристики

Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
Liquid Retina XDR
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M3 Pro
Модель процессора
12 core
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
18 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M3 Pro 18 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
50х40х10
Вес, кг.
3.5

Описание товара Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch Late 2023 16" Liquid Retina XDR M3 Pro 12C CPU 18C GPU/18GB/512GB SSD Silver (Z1AJ0005H)

Впечатляющий 16,2-дюймовый экран с высоким разрешением 3456x2234 дарит невероятно чёткую и реалистичную картинку — идеально для работы с графикой, просмотра фильмов или творчества. Производительный процессор Apple и 18 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают плавную работу даже с самыми требовательными задачами. Молниеносный SSD на 512 Гб предлагает достаточно места для всех файлов и быструю загрузку программ. Крупная клавиатура с подсветкой делает работу удобной даже в темноте, а встроенный сканер отпечатка пальца добавляет защиты и скорости при входе. Встроенный кард-ридер бережёт время при переносе данных, а современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает стабильное подключение к другим устройствам. Корпус из алюминия сочетает стиль и прочность, подчеркивая премиальный статус ноутбука. Аккумулятор Li-Pol гарантирует надёжную автономность, а операционная система Mac OS открывает доступ ко всем возможностям экосистемы Apple. Macbook — выбор тех, кто ценит мощность и комфорт каждый день.

Отзывы о товаре Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch Late 2023 16" Liquid Retina XDR M3 Pro 12C CPU 18C GPU/18GB/512GB SSD Silver (Z1AJ0005H)




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Характеристики
Бренд
Apple
Тип товара
Ноутбуки
Тип ноутбука
Macbook
Линейка
Apple MacBook Pro
Операционная система
Mac OS
Цвет
серебристый
Диагональ экрана, дюйм
16.2
Разрешение экрана
3456x2234
Тип матрицы
Liquid Retina XDR
Частота обновления экрана
120
Производитель процессора
Apple
Серия процессора
Apple M3 Pro
Развернуть
Модель процессора
12 core
Частота процессора, ГГц
2.4
Количество ядер процессора
12
Объем оперативной памяти
18 Гб
Тип оперативной памяти
LPDDR5
Тип накопителя
SSD
Объем SSD
512 Гб
Графический контроллер
Apple M3 Pro 18 GPU
Тип видеокарты
встроенная
Количество портов USB Type-C
3
Видео интерфейсы
3 х Thunderbolt 4
Версия Bluetooth
v5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Тип аккумулятора
Li-Pol
Энергоемкость батареи
100 Вт*ч
Материал корпуса
алюминий
Сканер отпечатка пальца
да
Подсветка клавиатуры
да
Страна производитель
Китай
Описание
Впечатляющий 16,2-дюймовый экран с высоким разрешением 3456x2234 дарит невероятно чёткую и реалистичную картинку — идеально для работы с графикой, просмотра фильмов или творчества. Производительный процессор Apple и 18 Гб быстрой оперативной памяти LPDDR5 обеспечивают плавную работу даже с самыми требовательными задачами. Молниеносный SSD на 512 Гб предлагает достаточно места для всех файлов и быструю загрузку программ. Крупная клавиатура с подсветкой делает работу удобной даже в темноте, а встроенный сканер отпечатка пальца добавляет защиты и скорости при входе. Встроенный кард-ридер бережёт время при переносе данных, а современная версия Bluetooth v5.3 обеспечивает стабильное подключение к другим устройствам. Корпус из алюминия сочетает стиль и прочность, подчеркивая премиальный статус ноутбука. Аккумулятор Li-Pol гарантирует надёжную автономность, а операционная система Mac OS открывает доступ ко всем возможностям экосистемы Apple. Macbook — выбор тех, кто ценит мощность и комфорт каждый день.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Ноутбук Apple MacBook Pro 16-inch Late 2023 16" Liquid Retina XDR M3 Pro 12C CPU 18C GPU/18GB/512GB SSD Silver (Z1AJ0005H) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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